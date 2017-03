El presidente de Murcia dice que "la gente no quiere pactos de perdedores tutifruti"

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, dijo ayer que "la gente no quiere pactos de perdedores tutifruti", en referencia al posible acuerdo que puede negociar la oposición -Ciudadanos, PSOE y Podemos- para desalojarlo del cargo tras la ruptura del pacto con el partido naranja.

Antes del inicio de un acto con alcaldes, portavoces municipales, diputados y senadores del PP, respondió a la prensa a dos días de que tenga que declarar ante el juez como investigado por los supuestos delitos de fraude, falsedad, malversación y prevaricación en el caso Auditorio de presunta corrupción urbanística cuando era alcalde de Puerto Lumbreras.

En su opinión, "el PSOE lleva 20 años fastidiando a la región de Murcia con sus decisiones en temas importantes, como agua, infraestructuras o financiación autonómica, en los que nunca ha estado y en los que ha llevado una estrategia sucia que ha sido denunciada por el PP muchas veces". "Hoy -añadió-, el PSOE tiene un aliado claro, que se llama Podemos, y lo que yo le planteo a Ciudadanos es que no caiga en sus brazos en la región; yo quiero pensar que Ciudadanos es algo distinto".

Por su parte, el secretario general de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar, recordó en un comunicado que Sánchez "está imputado por indicios de cuatro delitos graves de corrupción" y que el lunes tendrá que "defenderse" de esas acusaciones "que no aclarar", e incluso que tiene derecho a mentir en su declaración como acusado, pero no como presidente de la regió". Respondió, así, a la reiterada frase de Sánchez de que comparecerá en el Tribunal Superior de Justicia autonómico con el objetivo de "declarar para aclarar" su obrar en este caso.

A este respecto, Sánchez reiteró ayer que "cuando uno tiene la conciencia tranquila" y confía en la separación de poderes y en la democracia, puede estar tranquilo.

Dirigiéndose a los responsables del PP murciano a dos semanas del congreso regional del que saldrá como presidente del partido al ser el único candidato, les animó a seguir "diferenciándose frente a la estrategia del ruido y la confrontación" de la oposición. "Nosotros trabajamos por un mejor futuro para la región sin distraernos con las mezquindades de otros", dijo.

Desde Ciudadanos, su secretaria de Política Municipal, Begoña Villacís, le respondió que no han entrado en política "para que las cosas sigan igual", por lo que mantendrá su posición ante Sánchez "hasta el final" si no dimite, como se comprometió a hacer si era imputado por corrupción en su pacto de investidura. "Su palabra no vale nada. Eso es lo que ha demostrado el PP, que puede mentir y además entender que eso no pasa factura", sentenció.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dijo que "Ciudadanos sigue sosteniendo al Gobierno del PP en España y el PP sigue protegiendo a los corruptos".