El presidente del TSJPV sugiere a los presos de ETA "un proceso de duelo"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, considera que los presos de ETA deben hacer "un proceso de duelo sobre su vida" y advierte que la "reinserción social" es una cuestión que "interpretan" los jueces, no el ministro del Interior.

En una entrevista publicada ayer por El Diario Vasco, Ibarra se refiere a la disolución de la organización terrorista ETA y afirma que la reinserción de sus reclusos empieza "por que el preso asuma la culpa moral".

Tras indicar que recuerda el cese de la violencia en 2011 con mayor impacto emocional que la disolución de la banda, reconoce que no haber enjuiciado aún a los asesinos del juez José María Lidón "duele de manera especial, aunque esa instrucción está en marcha y, por lo tanto, no está prescrita".

"Ese es el problema, que en gran parte de los casos pendientes el delito ha prescrito. Lo cual es inexorable, salvo que se llegue a interpretar que los delitos de ETA son de lesa humanidad. El problema es terrible", valora.

Cuestionado sobre el comunicado de ETA, en el que la banda realizaba una distinción entre sus víctimas, afirma que le "impresionó" y costó mucho leer el documento. "Esto tiene mucho que ver con la culpa moral. Ese documento acredita que quienes han decidido la disolución de ETA tienen un cáncer de miseria moral que, si están en la cárcel, será muy difícil que puedan superar mediante las vías de reinserción. Si desde el cese de la violencia en 2011 hasta ahora no han sido capaces de expresarse más que en esos términos, o tenemos que tirar la toalla o andamos cerca", analiza.

A su juicio, esas personas tendrían que hacer "un proceso de duelo sobre su propia vida, porque mientras no lo hagan no estarán en disposición de reclamar nada en términos de política penitenciaria". "Yo no aconsejaría a ningún preso que invocara ese comunicado, que está atravesado por la noción de que hay enemigos existenciales que están bien asesinados", añade. Tras incidir en que la política de dispersión tenía como finalidad que los presos de ETA no mantuvieran vínculos organizativos en las cárceles, señala que si esa organización no existe ya, "eso hay que repensarlo".