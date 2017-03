Un ex preso de ETA arremete contra Otegi, al que llama "chivato"

Jon Iurrebaso Atutxa, ex preso de ETA que negoció con el Gobierno del PSOE, cree que Sortu "hará lo posible y más" para criminalizar al Movimiento pro Amnistía y contra la Represión, también llamado ATA, como, a su juicio, ha hecho su secretario general, Arnaldo Otegi, y acusa, de nuevo, a éste de "chivato" y a la formación de la izquierda abertzale de "cipayismo político".

Además, cree "escandaloso" el llamamiento realizado por la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, al "apartheid" contra ATA y su "incitación al odio para con estudiantes y militantes".

En un artículo remitido a los medios de comunicación, Iurrebaso ha señalado que "justo parece que está finalizando la que parecía la interminable campaña de todo es ETA, cuando recién comienza la de 'todo es ATA'".

"No es una cosa curiosa, banal y menos casual. El todo es ETA no pretendía acabar con la disidencia como algunos se prestaban a concluir, sino más bien tenía otro fin, y no era otro que el de atacar lo más peligroso e importante tanto para el Estado español y francés como para la burguesía vasco-española", añade.

A su juicio, una vez "acabada ETA", la intención es "localizar al siguiente a atacar". "Necesitan acabar todo lo que huela a disidencia, desobediencia, descontrol para el sistema, posición revolucionaria, posición de clase, posición solidaria, futuro libre y socialista", asegura.

En este contexto enmarca la existencia de "dinámicas para la criminalización" del Movimiento por la Amnistía y contra la Represión, y alude a las declaraciones del expresidente del PSE-EE Jesús Eguiguren, que afirma que ATA, el Movimiento pro Amnistía y contra la Represión, "es un reducto pequeño", y que Sortu "hará lo posible para que quede en la mínima expresión".

"Claro que Sortu hará lo posible y más, y lo de posible es un chicle extensible hasta bien lejos, y Sortu o Arnaldo Otegi lo ha estirado más que de sobra", ha apuntado, para subrayar que Arnaldo Otegi ha dicho que ATA "es una escisión de la izquierda abertzale contraria al cese de la lucha armada. Y afirmar eso es criminalizar", añade.

A su juicio, "supone preparar el terreno para posibles detenciones que podrían sumar años de cárcel". "En Euskal Herria algo sabemos de eso y también sabemos que eso es una práctica de peaje político a los poderes, peaje político para defender rastreramente las propias posiciones de Sortu y peaje político que exige el cipayismo político en Euskal Herria", ha explicado.

En este sentido, ha insistido en que a eso, popularmente, "se le llama chivato, y no porque sea verdad lo que afirma, sino porque lo hace sabiendo que servirá para criminalizar".

También se refiere a la consejera de Seguridad del Gobierno vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, que ha asegurado que se ven "manifestaciones públicas por miembros de ATA haciendo un alarde del uso de la violencia", y la sociedad vasca "tiene que trabajar para aislar a estos elementos violentos".

"Beltrán de Heredia, política de orden del PNV, afirma que miembros de ATA enaltecen la violencia. Opinar es enaltecer. Eso es lo que dice la Audiencia Nacional española a la que obedece primorosamente", manifiesta el expreso.

A su juicio, de esta forma, trata de "criminalizar" al Movimiento pro Amnistía y contra la Represión, "a todo lo que se mueva alrededor y por supuesto a toda la izquierda abertzale que no sea la oficial". Además, la acusa de empujar a "aislar a los de ATA" porque le preocupa "no poder controlarlo para poder influir en él".

"Me parecen escandalosas esas llamadas a demonizar, la reclamación del apartheid y la incitación al odio que hace para con estudiantes y militantes que manifiestan su propio pensamiento. Mi solidaridad personal para con todos ellos", concluye.