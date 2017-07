"El problema salarial no se arregla sólo con un acuerdo"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido de que un acuerdo entre patronal y sindicatos no va a arreglar por si solo el problema salarial de España, aunque ha abogado por cerrarlo cuanto antes para que sirva de guía en las negociaciones colectivas y ayude a recuperar poder adquisitivo.

Sordo ha querido subrayar que la devaluación de los sueldos y las dificultades en la negociación colectiva son consecuencia directa de la reforma laboral del Gobierno del PP. "Estas jugadas de salir en la foto en el último momento las entiendo, pero no perdamos la perspectiva de que estamos donde estamos porque hay una legislación que lo ha favorecido: gran parte de la culpa de la caída de los salarios y de la cobertura de los convenios es de la reforma laboral", resume Sordo. Al Gobierno, añade, hay que trasladarle una cosa: "la negociación es autónoma entre patronal y sindicatos".

Los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y Cepyme llevan meses sin lograr cerrar un pacto salarial para 2017 que sirva de guía para las negociaciones de convenios colectivos. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha apremiado a los agentes sociales a cerrar un acuerdo para que la mejora de la economía y el empleo empiece a trasladarse a los salarios.

Para Sordo, este acuerdo es deseable y debería cerrarse antes de que termine el mes, pero siempre que cumpla con dos funciones: impulsar las negociaciones en los convenios pendientes e impulsar una mejora de poder adquisitivo de los trabajadores.

La propuestas distan en la horquilla de subidas: la patronal, que mejoró su oferta inicial, pasa por subidas de entre el 1 % y el 2,5 %, mientras que los sindicatos exigen un alza de entre el 1,8 % y el 3 %. También están encontradas las posturas en la inclusión de cláusulas de garantía salarial que protejan de pérdidas de poder adquisitivo si la inflación termina el año por encima de lo pactado inicialmente.

Esta misma semana, el presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, abrió la puerta a subidas más allá del 2,5 % para los salarios más bajos. "A mí me parece estupendo que se plantee lo de subir los sueldos más bajos, este país lo necesita. En España hay salarios de miseria", coincide Sordo que advierte, no obstante, de que este movimiento no puede ser parte de un "juego de trileros" de última hora para dejar fuera las cláusulas de garantía. "Para nosotros es fundamental (...) no se debe ceder en esto", ha apuntado.

Sordo confía en poder reunirse la próxima semana con sus interlocutores y, si se dan los "parámetros adecuados", ve posible cerrarlo en un "tiempo rápido". Pero el nuevo líder insiste en mirar más allá de este acuerdo y trabajar y negociar para cambiar un modelo laboral y económico basado en la temporalidad y el despido barato.

También para virar el modelo de pensiones tras la última reforma que introdujo los índices de revalorización y del factor de sostenibilidad. "No se puede garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a costa de deteriorar la calidad de las pensiones futuras (...) es antisocial", advierte Sordo.

Y de vuelta al mercado laboral, subraya la necesidad de frenar el uso "sistemático" de la contratación temporal, con distintas medidas como encarecer su despido, inspecciones de trabajo más eficaces o recurrir a otros modelos como el fijo discontinuo. "A la gente joven ni se le ocurre pensar que no va a entrar con un contrato temporal a trabajar y esto no tiene que ser así, esto no está escrito en ningún sitio que tenga que ser así", critica.

También pide "resetear" las reformas emprendidas por el Gobierno en la formación para empleados y parados y que los agentes sociales tengan un papel fundamental para que se adecúe a las necesidades de empresas y trabajadores ante un cambio tecnológico muy rápido. "El Gobierno ha actuado con cierta obsesión de sacar a los agentes sociales de la gestión de los recursos de formación y ese no es el problema de la formación", añade.

"Se están reproduciendo los viejos esquemas de temporalidad, precariedad y despido casi libre como forma de adaptación de las empresas y esto no vale", concluye. Hay que ir, añade Sordo, a una mejora de modelo productivo de país y ese modelo requiere un sindicato fuerte.