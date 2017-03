Mas alega que le quieren "colgar el muerto" para rebajar condenas

El ex president y líder del PDeCAT, Artur Mas, negó ayer que CDC adjudicara obras de forma irregular a cambio de supuestas comisiones, y aseguró que las afirmaciones del ex presidente del Palau Fèlix Millet, su mano derecha, Jordi Montull, y su hija, Gemma Montull, que aseguran que sí hubo comisiones, intentan "colgarle el muerto" al partido para rebajar sus penas.

En una entrevista este viernes en Rac1, Mas dijo que si la Fiscalía sospechara realmente que estas comisiones existían, es "inconcebible" que no se estén investigando las adjudicaciones que hizo CDC, y agregó que si no se hace es porque saben que están bien hechas y no hubo trato a favor.

Por otra parte, el empresario Josep Manel Bassols, investigado en el caso del 3%, contactó con Mas y con el ex conseller de Justicia Germà Gordó para interceder a favor de su esposa, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Núria Bassols, que luego fue fichada como responsable de Transparencia del Govern.

Según el sumario del caso del 3%, Bassols, directivo de la constructora Oproler tras años en la política municipal de CDC, envió una carta en septiembre de 2011 a Mas para exponerle la "situación incómoda" en que se encontraba y pedirle que intercediera a favor de él y de su esposa.

Una copia de esta carta fue localizada por la Guardia Civil en un lápiz de memoria intervenido al empresario tras su detención en la investigación sobre las supuestas comisiones de CDC a cambio de la adjudicación de obra pública.