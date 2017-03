La rebaja del IVA en espectáculos en vivo deja al cine esperando su turno

La rebaja del IVA del 21% al 10% en los espectáculos en vivo, aprobada este viernes en el Consejo de Ministros, deja excluido al cine, un sector que reclama esta reducción aunque, según el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, recibirá un aumento presupuestario de 10 millones de euros.

Los conciertos, el teatro, la danza o los toros serán los beneficiados de esta rebaja impositiva que, según ha explicado hoy el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo en rueda de prensa, se aplicará al cine cuando lo permita "la senda del déficit público" ya que, ha puntualizado, para el Gobierno donde "mejor está el dinero" es "en el bolsillo de los españoles".

Pero Méndez de Vigo ha anunciado que este sector verá ampliado en 10 millones de euros el presupuesto de la ley de financiación del cine, que sumará en total una partida de 70 millones. Tanto Méndez de Vigo como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, han recordado que en el acuerdo de investidura que el PP firmó con Ciudadanos no se contemplaba la rebaja del IVA para el cine, sino solo para los espectáculos en vivo.

"El cine tiene otras medidas como las ventajas fiscales que son muy importantes y que hacen que el cine español esté en un gran momento", ha insistido Méndez de Vigo, quien ha matizado que la danza o el teatro "necesitaban más" esta reducción impositiva reivindicada por el sector cultural español desde 2012, cuando entró en vigor la subida.

El presidente de la confederación de productores audiovisuales (Fapae), Ramón Colom, ha dicho que no rebajar el IVA al cine afecta fundamentalmente a los exhibidores, pero que su organización lo reclama "por solidaridad" y que descarta que sea una cuestión de venganzas por rencillas del pasado con el sector. "Ninguna persona en sus cabales sigue creyendo eso, simplemente se trata de que el cine supone para el Gobierno una importante fuente de ingresos y no hay más", ha añadido.

Colom considera que el aumento del presupuesto para ayudas al cine anunciado hoy por el Gobierno "no resuelve el problema de financiación del cine", aunque mejore las previsiones iniciales. "Agradecemos las gestiones que ha hecho el ICAA (Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura) ante Hacienda, pero con este dinero no vamos ni a la esquina", ha señalado Colom.

Este año ya se han convocado las ayudas para el cine independiente (selectivas) por un importe de 5,3 millones de euros -frente a los 6 millones de 2016-, mientras que las más sustanciosas, las ayudas generales, se mantendrán congeladas en torno a los 30 millones, según han confirmado a Efe fuentes del ICAA.

Otros 30 millones, aproximadamente, se destinarán a pagar las ayudas a la amortización, correspondientes a estrenos de 2015, ya que desde el año pasado, cuando se aprobó la nueva ley de financiación, conviven dos modelos de ayudas de forma transitoria hasta 2018.

La directora de la Academia del Cine Catalán, Isona Passola, ha asegurado que está "desolada" y ha añadido que parece que "continúa la venganza de los que mandan contra el cine español". En su opinión, la exclusión de este sector de la reducción del IVA es "una manera indirecta de proteger al cine norteamericano". "Si no quieren reducir el IVA, que tomen otras medidas, como en Francia, donde un porcentaje de la taquilla va a proteger la propia industria; lo que no puede ser es que nos dejen a la intemperie", ha concluido.

Otros profesionales de la industria cinematográfica que han mostrado su preocupación han sido los miembros de la Unión de Asociaciones de las Industrias Culturales de España, que agrupa a más de 4.000 empresas de la música en directo, cines y artes escénicas.

Pese a que se han felicitado por la "reducción parcial" del IVA cultural, no encuentran "razones" para que no se haya ampliado la medida a las entradas de cine. "Es un primer paso para que todas las actividades culturales estén gravadas al tipo reducido, tal y como sucede en el resto de países de la zona euro, pero no encontramos razones objetivas para la exclusión de las entradas de cine del acuerdo alcanzado entre Gobierno y Ciudadanos para la bajada", concluyen.