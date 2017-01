Los 'sanchistas' creen que su manifiesto anima al ex secretario general a dar el paso y aleja la tercera vía de Patxi López

Socialistas afines al ex secretario general Pedro Sánchez creen que el manifiesto que presentaron la semana pasada para pedirle que se presente al próximo Congreso del partido le anima a hacerlo y, al mismo tiempo, aleja las posibilidades de que surja una tercera vía en ese Congreso encabezada por el exlehendakari Patxi López.

Fuentes de este sector consultadas por Europa Press aseguran que Sánchez aún no les ha transmitido cuáles son sus planes, pero están convencidos de que el paso al frente que dieron la semana pasada 68 dirigentes y militantes para pedirles que lidere una "alternativa" en el próximo congreso ha insuflado ánimos al ex secretario general.

Nada más dejar su escaño en el Congreso de los Diputados, Sánchez aseguró que recorrería las agrupaciones del partido para escuchar a los militantes y apuntó que no faltaría a la cita del Congreso si veía "agua en la piscina".

"Aquí no hay agua"

"Pues aquí hay mucha agua", afirma uno de estos socialistas que han permanecido fieles al ex secretario general. En su opinión, el movimiento de la semana pasada ha hecho ver a Sánchez que cuenta con un importante respaldo en la organización, a nivel de la militancia y de cuadros medios.

Un día después de esa cita, Sánchez dio las gracias en un tuit a sus compañeros, pero no respondió a su apelación directa. "Gratitud inmensa por la confianza. Entre todos y todas haremos posible la recuperación del PSOE y de nuestra identidad como socialistas", afirmó.

Pero, a juicio de estos socialistas próximos al exlíder, el movimiento de sus fieles ha tenido un efecto muy positivo. De hecho, alguno apunta que ha tenido más efecto en él que los dos mítines que ha protagonizado hasta ahora con militantes, en la Comunidad Valenciana y Asturias, no tanto por el cariño recibido como por el efecto que pueda tener en sus planes.

Con todo, otro de los dirigentes próximos al exsecretario general insiste en que hay un camino por recorrer, cada movimiento es un paso y no se puede "acelerar", porque quien se precipite puede "quemarse".

"Un mazazo" para la gestora

Así, subraya también que el manifiesto lanzó otros mensajes a otros destinatarios. Los afines a Sánchez creen que la Gestora recibió con "preocupación" ese manifiesto, porque algunos daban ya por acabado ese sector crítico y vieron que tiene "mucho peso orgánico" a su alrededor. "Fue un mazazo para ellos", señalan.

Y, además, apuntan que esa demostración de "fuerza" disminuye las opciones de la tercera vía que parecía coger impulso en las semanas previas a las Navidades. En opinión de estos socialistas, esta opción se estaba alimentando precisamente para "desactivar" la candidatura de Sánchez.

Sin embargo, para los 'sanchistas', esta opción perderá fuelle a medida que se mantenga o crezca el apoyo al exlíder, porque lo que dan por hecho es que si éste se presenta, no habrá esa tercera candidatura en la que se apunta al exlehendakari Patxi López.

Además, este sector subraya que es mayor el apoyo que concita a su alrededor Sánchez que el expresidente del Congreso, con el que dan por hecho que están los líderes del partido en Euskadi, Idoia Mendia, y La Rioja, César Luena. Algunos 'sanchistas' están particularmente molestos con el movimiento del que fuera secretario de Organización de Sánchez.

A juicio de los 'sanchistas', si hay candidatura de Sánchez, ninguna otra tendrá opciones de hacerle frente a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a quien ven como clara aspirante a tomar los mandos de Ferraz.

Por su parte, fuentes del entorno próximo del ex secretario general explican que Sánchez no desvelerá si se presenta o no hasta que no haya una convocatoria formal, algo que, lamentan, se va a alejar, porque no parece que el Comité Federal vaya a hacerlo en su próxima reunión, probablemente el 14 de enero.

El sector afin a Sánchez mantiene su oposición frontal a la manera de gestionar la situación por parte de la dirección provisional del partido. Y avisan de que su enfrentamiento con la parte de la organización que ahora está al frente del partido "transciende el 'no es no'" en la investidura de Mariano Rajoy.

"No se puede evitar el choque de trenes"

Se trata, afirman, de dos modelos de partido que están enfrentados y que inevitablemente deberán discutirse en un Congreso federal. "No se puede evitar el choque de trenes", recalca uno de los afines a Sánchez, que avisa de que la candidatura de unidad que defienden muchos sólo sería un "cierre en falso" de una crisis que lleva ya muchos meses.

Por eso, los próximos a Sánchez critican que la Gestora "aleje" el Congreso con la "excusa" de que hay que hacer antes un debate político. En su opinión, esa discusión será precisamente el resultado del próximo cónclave.

Además, recalcan que las discusiones políticas previas al Congreso --aunque parece que finalmente serán por medio de ponencias y no en una conferencia-- van a ser "de parte", porque van a estar pilotadas por uno de los sectores enfrentadas sin dar opciones a las otra.