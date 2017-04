La secretaria de Millet admite la entrega de sobres al ex tesorero de CDC

La que fuera secretaria del ex presidente del Palau de la Música Fèlix Millet durante más de 35 años, Elisabeth Barberá, desveló en el juicio que éste le daba sobres cerrados a nombre del ex tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Carles Torrent para que los guardara en la caja fuerte y, posteriormente, se los pedía para dárselos al que era contable del partido.

En su declaración como testigo en la sesión de ayer del juicio del caso Palau, Barberá explicó que ella no los confeccionaba y que desconoce si dentro había dinero, pero ha asegurado que eran sobres "gruesos". "Normalmente me daba un sobre y me decía de guardarlo en la caja fuerte", indicó Barberá, que aseguró que cuando Torrent -ex tesorero de CDC, fallecido en 2005- iba al Palau a visitar a Millet, éste le pedía a ella el sobre a su nombre para dárselo. A preguntas del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled de si coincidía una anotación de Millet con el mensaje Dinero para Torrent con la entrega de sobres, Barberá dijo "podría ser".

Confirmó una anotación en su agenda que corresponde a una llamada de Torrent porque la empresa Hispart les reclamaba el pago de una factura impagada y que posteriormente ella llamó para informar a Torrent de que ya estaba pagada a instancias de Millet. Según el fiscal, Hispart es una de las empresas que facturaron al Palau de la Música trabajos que en realidad realizaron para CDC pero que se trataba de camuflar.

Barberá contestó al fiscal que aparecían a menudo en los documentos que Millet le hacía confeccionar las palabras Ferrovial, Generalitat, comisión y GPO (las siglas que corresponderían a las comisiones que se embolsaron Millet y Montull, su mano derecha en la institución cultural), y subrayó que todas las anotaciones se hacían por indicación de Millet: "Inventarnos no nos inventábamos nada en secretaría".

Sobre si conocía a Daniel Osàcar, el que fue tesorero de CDC tras la muerte de Torrent, y que se sienta en el banquillo de los acusados en este juicio, dijo que no lo conocía entonces y que no lo vio nunca. Este desconocimiento no sería extraño ya que, según la versión que dio Montull en juicio, los tratos con Osàcar los llevaba él directamente, mientras que en el caso de Torrent sí que éste despachaba directamente con Millet.