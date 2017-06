Los socialistas dudan de que el CETA cumpla con la Constitución

Una "abstención razonada" por una posible inconstitucionalidad. Esa será la postura que tomará el PSOE cuando se vote el próximo jueves en el Congreso de los Diputados el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá (CETA). Así lo decidió la Ejecutiva socialista en su primera resolución desde la reelección de Pedro Sánchez como secretario general. El líder socialista llamó ayer a los barones territoriales de su partido para explicarles la nueva posición, tras el voto a favor de la semana pasada en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso y, anteriormente, en el Parlamento Europeo.

El secretario de Política Económica y Empleo, Manuel Escudero aseguró que el tratado no salvaguarda algunos criterios laborales, sociales o medioambientales. "Frente a los que dicen que la globalización es buena y no ponen objeciones a ningún tipo de tratado y frente al proteccionismo nosotros defendemos la globalización justa", añadió Escudero, que advirtió de que su partido no se va a tomar a la ligera los aspectos criticables de futuros acuerdos comerciales internacionales e hizo hincapié en el compromiso del PSOE de crear nuevas reglas socialdemócratas que rijan el comercio multilateral.

Escudero recordó que los socialistas tienen el mandato -tras el 39º Congreso- de "establecer altos estándares sociolaborales y medioambientales en todo tratado comercial futuro". Además, puso en duda que el impacto sobre el empleo sea el estimado y criticó el "secretismo" de las negociaciones que se han prolongado desde el año 2009 a 2015.

El anuncio se hizo en una reunión de las ejecutivas del PSOE con la de los sindicatos UGT y CCOO, con quienes Sánchez exhibió su "buena sintonía". El encuentro sirvió para compartir un diagnóstico sobre la situación sociolaboral del país, según el cual la crisis económica todavía no ha finalizado y sigue afectando a los sectores más vulnerables.