Mas confía en el ex tesorero Osàcar y cree que Millet y Montull acusan a CDC para rebajar su pena

El ex presidente de CDC y líder del PDeCAT, Artur Mas, ha afirmado este miércoles que confía en la versión del ex tesorero de CDC Daniel Osàcar en el caso Palau y ha considerado que el ex presidente del Palau de la Música Fèlix Millet y su ex mano derecha, Jordi Montull, han apuntado a una presunta financiación irregular del partido sólo para rebajar su condena.

"Confío más en la versión de Osàcar que en la de Millet y Montull", ha dicho el ex presidente del Govern en su comparecencia por el caso Palau en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament.

También ha dicho que el único objetivo de la Fiscalía es demostrar que CDC se financiaba ilegalmente a través de mordidas en adjudicaciones de obra pública pero no tiene pruebas ni investiga las adjudicaciones, y ha pedido a Montull y Millet que digan que lo declaran a cambio de rebajar la pena que el fiscal solicita para ellos.