La trama Gürtel salpica también al presidente del Senado

El presidente del Senado, Pío García Escudero, tendrá que declarar como testigo en el juicio de Gürtel para responder por hechos ocurridos cuando presidía el PP de Madrid, al igual que el ex secretario de la formación regional Ricardo Romero de Tejada. El tribunal que juzga la primera época de la trama liderada por Francisco Correa aceptó la petición de que declaren hecha por la defensa del ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, acusado en el juicio. El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, anunció durante la vista que esta decisión la han tomado los jueces "por mayoría, no por unanimidad", y que probablemente serán citados el próximo día 19.

Además de García Escudero y Romero de Tejada, también tendrá que testificar en la vista el ex coordinador de campañas del PP de Madrid José Manuel Fernández Norniella (condenado, junto a Romero de Tejada, por las tarjetas black), pero no lo harán, tal y como pidió Ortega, los ex gerentes de este partido Elena González Moñux Vázquez, José María Carpintero y Beltrán Gutiérrez Moliner. La Sala acordó la declaración de otras dos personas: la ex diputada del PP en la Asamblea de Madrid Carmen Rodríguez Flores y el ex consejero delegado de la empresa pública Campo de las Naciones Jorge Barbadillo.

El abogado de Ortega volvió a pedir el pasado 20 de junio estas testificales porque cree que pueden "aclarar cuál era la operativa de financiación de los distintos distritos, municipios, así como de la regional del Partido Popular de Madrid". En el escrito de petición, el letrado recuerda que a su cliente se le atribuye, entre otras cosas, la financiación ilegal del PP de Majadahonda y considera que los testigos pueden hablar de la participación de Ortega en estos asuntos.

Por ello, a su juicio es "de suma importancia" que declaren, más aún en vista de que se ha admitido la testifical del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que testificará el próximo día 26 como máximo responsable distintas campañas del PP en su calidad de secretario general del partido.

García Escudero fue presidente del PP de Madrid entre 1999 y 2004, así como coordinador nacional para diversas campañas electorales en ese periodo, dice el abogado de Ortega en su escrito, que pide la testifical de Romero de Tejada en calidad de secretario general del PP de Madrid entre 1996 y 2004 y alcalde de Majadahonda de 1989 a 2001.

Reclamaba, asimismo, la declaración de Fernández Norniella en calidad de coordinador de campañas electorales del PP de Madrid entre 1999 y 2005 y "máximo responsable de la financiación de las citadas campañas". En cuanto a Rodríguez Flores y Barbadillo, el abogado pidió su declaración para que hablen de una comida a la que acudieron junto a Ortega y el ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta.

El tribunal rechazó, finalmente, que declare Bonifacio de Santiago Prieto como responsable de municipios del Partido Popular de Madrid hasta 2003 y ex alcalde de Las Rozas.