El tribunal de Nóos ya está en la Audiencia para notificar la sentencia

Las juezas Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín, integrantes del tribunal que juzgó el caso Nóos, han llegado temprano a la Audiencia de Palma, donde este viernes notificarán la sentencia que determinará la absolución o condena de la infanta Cristina, su marido Iñaki Urdangarin y los otros 15 acusados.

La primera en llegar ha sido la presidenta del tribunal y ponente de la sentencia, la jueza que la ha redactado, Samantha Romero, que ha entrado en la sede del tribunal provincial a las 7:44.

Poco después ha llegado en taxi Eleonor Moyà y sobre las 8:15 ha entrado caminando Rocío Martín.

Una quincena de periodistas, fotógrafos y cámaras esperan ya tras unas vallas a las puertas de la Audiencia de Baleares, custodiada por la Policía Nacional, la notificación del fallo, que está prevista para las 12:00.

El fallo se conocerá seis años y medio después de que el juez José Castro comenzara a investigar la presunta trama urdida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Urdangarin y su exsocio, que percibieron 6,1 millones de varias administraciones públicas, así como el supuesto plan posterior para defraudar a Hacienda.

La sentencia se notificará además un mes y medio antes de que terminara el plazo de exención en el reparto de asuntos que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares le había concedido a la ponente, la jueza Samantha Romero, para que pudiera centrarse en redactar la sentencia, y que finalizaba el 31 de marzo.

La infanta solo está acusada por Manos Limpias, que pidió para ella 8 años de prisión como presunta colaboradora en los delitos fiscales de su marido. La petición de condena más alta es la del sindicato para Urdangarin: 26 años y 6 meses de prisión.

El marido de la infanta se enfrenta a una petición de condena de 19 años y 6 meses de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, dos delitos contra Hacienda y blanqueo.

Entre los principales acusados figuran también el socio de Urdangarin, Diego Torres, presunto autor de delitos de prevaricación, fraude, tráfico de influencias, malversación, contra Hacienda, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo, para quien la Fiscalía pidió 16 años y medio de condena y Manos Limpias 22 años y medio.

El ex presidente del Govern y del PP balear y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, acusado de delitos de malversación (en concurso con prevaricación y falsedad) y fraude presuntamente cometidos por contratar con Nóos al margen de la legalidad, afronta peticiones de condena de 5 años por parte de la Fiscalía y la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares, y de 11 por parte de Manos Limpias.

El resto de acusados son Ana María Tejeiro, esposa de Torres; su hermano Marco Antonio Tejeiro, contable del Instituto Nóos; el asesor fiscal Salvador Trinxet; el ex director general de Deportes de Baleares José Luis Pepote Ballester; el ex director de la fundación Illesport Gonzalo Bernal; el ex director del Instituto Balear de Turismo, Juan Carlos Alía, y el ex secretario de esta misma institución Miguel Ángel Bonet.

También fueron juzgados el ex vicealcalde de Valencia Alfonso Grau; el ex secretario de Turismo de la Comunidad Luis Lobón; el ex director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de Valencia José Manuel Aguilar; el también ex director de CACSA Jorge Vela; la ex responsable jurídica de esa sociedad pública, Elisa Maldonado, y la ex consejera delegada de la candidatura Madrid 2016, Mercedes Coghen.