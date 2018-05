La raíz del caso está en que el 'yonki del dinero' entregó unos documentos que un sirio halló en un piso del ex ministro

Unos papeles aportados en el juzgado por el ex gerente de Imelsa y autodenominado 'yonki del dinero', Marcos Benavent, al inicio de esa conocida causa en Valencia, y que a su vez le había entregado un imán sirio, han sido el origen de la investigación de la 'operación Erial' que arrancó en 2015 y que culminó este pasado martes con la detención del ex presidente de la Generalitat y ex ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana.

El imán sirio los habría encontrado en un falso techo al hacer obras en su casa, en el edificio de La Pagoda de Valencia, una vivienda que con anterioridad había pertenecido al ex ministro, según fuentes conocedoras de la investigación.

Se trataría de esquemas hechos de la mano del propio de Zaplana y que presuntamente recogerían movimientos ilícitos de dinero. El imán vio que se trataba de documentos muy delicados y se los entregó a Benavent, con el que mantenía una buena relación, para que la custodiara e hiciera lo que creyera conveniente con ella.

Y el 'yonki del dinero' los entregó en el juzgado en 2015, en el germen del conocido como 'caso Imelsa' que afectaba en aquel momento a la Diputación de Valencia presidida por Alfonso Rus y que acabó implicando al grupo municipal popular en el consistorio valenciano con 'Taula' y otras piezas, como las relativas a la construcción de colegios a través de la empresa pública Ciegsa.

Entre toda la documentación aportada por Benavent --que ya en mayo de hace tres años advirtió de que iba a colaborar con Fiscalía Anticorrupción para "contar toda la verdad"-- estaban estos papeles que recayeron en el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, en una investigación que ha permanecido --y continúa-- declarada secreta, en coordinación con la Fiscalía.

En la operación se ha detenido al exministro de Trabajo y a otras seis personas más, entre ellas los empresarios José y Vicente Cotino, y se investiga al tío de estos últimos, el exvicepresidente del Consell, expresidente de Les Corts y ex director general de la Policía, Juan Cotino.

De hecho, en la jornada de este martes, en la que se llevaban a cabo las detenciones y hasta 22 registros--, Benavent estaba citado como testigo en el Juzgado de Instrucción número 8, donde ratificó lo que ya dijo hace tres años sobre la forma en la que el imán le entregó los documentos y sobre cómo fueron hallados por su conocido.

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) rastrean el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales presuntamente recibidas por la adjudicación de contratos públicos durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana.

Entre los contratos públicos que examinan los investigadores se encuentra la concesión de las ITV y del Plan Eólico diseñado durante la etapa de Zaplana al frente del Gobierno valenciano.