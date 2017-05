Arenga inoportuna, (por lo menos)

Recuerdo que, cuando yo era un tierno infante, había unas lecturas denominadas "piadosas" que nos relataban vidas de niños santos con el tierno propósito de que los imitáramos. Así, uno quería ser como Santo Dominguito Savio o incluso S.Quirico. Se decía aquello de que "el ejemplo cunde". Recordándolo, me quedé de piedra al oír una arenga del Presidente del Gobierno, Sr.Rajoy, a las Nuevas Generaciones del PP hace unos días en Sevilla. Eran los días inmediatamente posteriores a la detención de Ignacio González por todos los contubernios en los que andaba envuelto en la llamada Operación Lezo. Salía la corrupción a borbotones, porque no solo se veía implicado el expresidente de la Comunidad de Madrid, sino una amplia red, en la que se incluían bastantes miembros del Partido Popular. Había diluviado poco antes con la impugnación y la dimisión del Presidente de la Comunidad Murciana, envuelto en tramas. Y no nos vamos a retrotraer a las otras investigaciones, como la Púnica o la Gúrtel, para cuya aclaración ha sido citado en esos días el Presidente del Gobierno como testigo. Nos dicen las consignas del Partido Popular que se trata de personas, pero no se trata del partido, y que no tendría que tener responsabilidad el partido. Sin embargo, la dimisión de Esperanza Aguirre días después dice lo contrario. Pues bien, en ese contexto, las palabras de Rajoy ante los suyos decían que debían estar contentos del Partido Popular y sobre todo, y esto es terrible, que debían estar orgullosos de lo que habían hecho todos los miembros de su partido. Y en este momento se pregunta uno: Pero ¿es que ignoraba Rajoy todas las acusaciones que estaban cayendo sobre esos miembros de su partido? Da la impresión de que Rajoy, como Jesucristo, no es de este mundo, ni tampoco su reino. Parece que tiene una venda sobre los ojos. Porque, si hay que estar orgulloso de todas las cosas que han hecho todos los miembros de su partido, es claro que todas las apropiaciones hechas por bastantes de ellos, que los agujeros que con su enriquecimiento personal han ocasionado en las arcas pde gobierno?¡¡dos? ¿Y es esa una labor propia de todo un presidente otros tiempos pudo ser un modelo Josmos orgullosos de lo quúblicas merecen la aprobación y el aplauso del Rajoy: lo que estaba haciendo era animar a aquellos jóvenes a que siguieran la senda de los que estaban siendo encarcelados. Estamos orgullosos de lo que han hecho, afirmaba con entusiasmo. ¿Qué estaba haciendo el señor Presidente sino animar a sus pupilos a ser delincuentes?