La ola de frío ha sido el desencadenante. No es que haya despertado unos demonios que ya estaban presentes en mi ánimo. Pero más allá de la visión de aquel pequeño ahogado en la playa, y de la que parece haberse olvidado media humanidad, la nieve ha exacerbado todas las ideas que está vertiendo en mi mente la lectura de un libro de Sami Naïr, Refugiados. Es una obra que, aun no siendo un dechado literario, y pudiendo ser mejorada en su desarrollo, da suficiente información sobre la situación histórica que estamos viviendo, básicamente en relación con el entorno de los refugiados, y que me inclinan hacia un pesimismo antropológico difícil de superar. Empezando por la situación objetiva que se vive en los países de Oriente Medio y el África subsahariana, con ramificaciones en occidente, que debe tener responsables con nombres y apellidos, y que quedan en un segundo plano, ¿qué podemos pensar de la "humanidad"? ¿cómo podemos derivar de ahí el adjetivo "humanitario", con el sentido que solemos darle? Sigamos con las reacciones de las autoridades de los países europeos en general ante el éxodo de los que huyen por razones de seguridad y el de los migran por razones económicas: después de las grandilocuentes conclusiones y declaraciones hechas en años pasados, cuando no existía riesgo de "invasión", no han tenido empacho en retorcer, cuando no en ignorar, el Convenio Europeo de Derechos Humanos o la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y en pisotear los derechos de todos aquellos que huyen de la muerte. Tercer paso, los movimientos políticos cercanos al nazismo que van tomando forma en los países europeos, tanto de oriente como de occidente, que impulsan el rechazo de todos los extranjeros. Y por último, el entorno que viven los mismos refugiados, en esas filas interminables a la espera de un plato caliente. Un párrafo del libro se me quedó gravado: "El mundo del éxodo no es el mundo de la solidaridad y la compasión. Es el de la fuerza, el sálvese quien pueda, la astucia y la insolidaridad, a menudo entre las víctimas de este implacable destino". Es la situación de cada uno contra el mundo. Es "el hombre es un lobo para el hombre" de Hobbes. Es una muestra de la lucha por la existencia del darwinismo. Es una auténtica regresión respecto a los avances que, ingenuamente, creíamos haber conseguido con el paso del tiempo. Es el despertar del sueño de los ilustrados. Pesimismo.