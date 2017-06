Solucionarios

Decía D.José (Ortega) que la realidad está compuesta de "perspectivas"; que, contra lo que decía Leibniz (cada mónada es un reflejo de todo el universo), nosotros solo captamos una porción de la realidad, la que nos brinda la posición que tengamos en cada momento; además, que no hay una perspectiva que sea mejor que otra objetivamente; y que la realidad vendría a ser la suma de todas y cada una de las perspectivas posibles. Los ejemplos que se nos pueden ocurrir, casi todos derivados del mundo físico (siempre hablaba Ortega de la visión de una montaña desde los distintos puntos cardinales), nos dan una pauta de lo que nos quiere trasmitir. Ahora bien, también podemos considerar objeto de las perspectivas nuestra situación en las sociedades en las que vivimos, en cuanto también nos proporciona diferentes perspectivas desde las que derivan nuestras distintas valoraciones y posiciones. Una de las perspectivas más importantes es la constituida por los problemas que cada cual tiene: Esa determina de alguna manera nuestra visión de la realidad. Ahora bien, estando de acuerdo en que todos tenemos claro lo que estamos viviendo, ¿garantiza esto que los medios o las soluciones propuestas por nosotros, por cada uno de los "problemahabientes", sean los más adecuados? Dada la afirmación de que las perspectivas son individuales, carecemos de una visión global que proporcione soluciones adecuadas. Y si nadie es "juez en su propia causa" ¿es razonable decir que cada uno puede ser el solucionador de los propios problemas? En estos momentos me vuelvo a Hegel y a su concepción de la realidad como un todo dinámico compuesta por infinitos elementos que interaccionan todos con todos, en donde cualquier modificación parcial termina irremediablemente afectando al todo. Si desconocemos el nexo de nuestra situación con la totalidad no es fácil que la solución pueda venir de la simple perspectiva individual, y a veces ni siquiera de la suma de las perspectivas individuales. Sería conveniente, por eso, recurrir a quien estando en una posición más adecuada para ver al menos una gran parte de la totalidad, pueda proporcionarnos mejor idea de la solución de los problemas que nos afectan. Puede sonar que estoy abogando por una especie de tecnocracia. Pero no. Simplemente creo que no todos lo podemos todo, y que, una vez puestos sobre la mesa los problemas, quien pueda verlos mejor trate de buscar la solución.