Tengo poco tiempo, por lo que mi gusto por la lectura se ve reducido a relatos cortos, poesía, artículos, noticias... Lo que me provoca tantas veces releer lo leído, degustar de nuevo y como nuevo lo antes aprendido. Repaso a Leonardo da Vinci (1452-1519). Sus aforismos son "sentencias breves y doctrinales que se proponen como reglas de algunas ciencias o artes", así dice el diccionario. Teniendo en cuenta la época y el carácter de su autor me resulta interesantísimo: 235.- Los mariscos son animales cuyo esqueleto es exterior. 104.- Debes reprender en secreto a tu amigo y alabarlo en público. 103.- No siempre es bueno lo bello... Ejemplo de este error dan los que hablan con elegancia pero sin doctrina. 81.- He aquí una cosa que rechazamos: el consejo. De mala gana lo escucha quien más lo necesita, a saber: el ignorante. 76.- Demetrio solía decir que no hay diferencia entre las palabras y la voz de los tontos ignorantes y los ruidos del vientre que provienen del exceso de gases. Tal como los leo os lo cuento, la moraleja para ustedes.