Me llena de consternación, una vez más, la noticia de que ¡cuatro de cada diez personas en España no han abierto nunca un libro! Desgraciadamente, no es nada nuevo, es una estadística más que se suma a los malos resultados de jóvenes que tienen que optar por servir tintos de verano fresquitos o hacer camas por 2 euros. Los que pueden por saber y capacidad tienen que irse. La ilusión les colma la maleta y el estómago. Hay que empezar de nuevo sin mirar a nadie a la cara. Federico García Lorca decía en septiembre del año 31 a sus paisanos de Fuente Vaqueros: "No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo que los pueblos piden a gritos. Está bien que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan".