Hoy me he levantado dando un salto mortal, he echado un par de huevos a mi sartén, dando volteretas he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel, porque hooooy algo me dice que vamos a pasárnoslo bien después de que tú, Susana (Díaz), aspires a liderar el PP. Perdón, el PSOE, es que no rimaba, aunque hay quien dice que el PSOE y el PP el mismo tipo de partido a la hora de gobernar es. Que sí, que se presenta, lo ha anunciado la propia pope del socialismo andaluz y nos ha dejado temblando, con los ojos cerrados, esa intención de la que es una auténtica Mujer G -G de gobierno, por supuesto, que nadie piense mal- de frenar en seco el ataque nacional de las gaviotas-cocodrilo. Porque, si eres del PP y no te creíste ni aún te crees que hay votantes que piensan que con su apoyo será para el PSOE maravilloso viajar hasta la poltrona de La Moncloa sin necesidad de tomar el barco o el avión, y los minusvaloras, la cagaste Burt Lancaster.

Sí, llevas razón amigo lector, la penúltima semiestrofa de canción que aparece en este collage de narcóticos estribillos no es del grupo que lidera David Summers, sino del sesentero Los Mismos, pero es normal que entre canción propia y canción propia mitinera aparezca alguna que otra versión popular. Ya lo dice el dicho, en el atril y a la hora de la gestión los mismos perros con distintos collares parece que son.

La cosa promete con algo más que sólo un par de palabras mitineras, mientras que tú, Susana, piensas que si ya es de por sí maravilloso aparecer por cualquier rincón de Andalucía al ritmo de un imperioso dejad que las niñas se acerquen a mí (para tiernamente besarlas, como ha hecho todo buen político durante su vida pública), mucho más lo será cuando empieces a repartir ósculos -muac, muac y requetemuac- por todo el territorio nacional a la caza de ese voto indecisamente gavioteño o podemita. Así que vamos otra vez con el estribillo de la versión de Los Mismos (de siempre): será maravilloso viajar por toda España sin necesidad de tomar el barco el avión, sólo caminando, en bicicleta o autostop... Me imagino ya esa campaña hacia la sucesión de Rajoy al ritmo del no, no me llores amigo votante, no me vayas a hacer llorar a mí; dame, dame tu mano, inténtalo mi amigo, quiero verte feliz, y si votas al PSOE, lo serás, por supuesto que sí. No obstante, lo noto, sabes que antes hace falta echar del camino hacia Ferraz a ese mal rollito de esos que dejan un sabor amargo y roto -Patxi López y Pedro Sánchez-. Y es que son sueños, que son de verdad -vaya, ya está aquí la versión de El Canto de Loco (ECDL)-, y a ti gustaría que fuera real. Son sueños, quieres llegar hasta el final y nada sirve si apoyada por las bases no estás. Y ya puestos con ECDL, les contarás a los votantes que contigo en La Moncloa nada volverá a ser como antes y la crisis será un poco menos (o nada) insoportable.