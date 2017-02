Buenas nuevas

Más de 52.000 euros han costado los nuevos contenedores de basura soterrados situados en la Avenida Federico García Lorca de Almería. El concejal, feliz y optimista, los ha mostrado en los diarios locales. Los vecinos de las calles adyacentes los podrán disfrutar y probar. Que no quede, por probar. Ya están en pruebas nuevos contenedores que por fin no estarán a la vista de todos, ocupando espacios y dando ese mal espectáculo de la basura a la vista de todos. El concejal es joven y nadie ha explicado si ha tenido noticias de los anteriores y antiguos contenedores, también soterrados y bien soterrados. Más que soterrados, sepultados. Es posible, no recuerdo, que fueran, sellados, creo que fue la palabra utilizada, sí , sellados, por la oposición que llegó por fin al poder. Y no fue uno en pruebas, sino varios, tres o cuatro según recuerdo. Y esto fue hace tiempo, al menos hace diez o quince años y lo digo todo de memoria.

Creo que uno de ellos se puso en la Avenida Pablo Iglesias. Cuál fue la razón para que no se consideraran aptos, después de construidos y puestos en funcionamiento, con un coste, supuestamente similar al que se coloca ahora. Creo recordar que tuvo algo que ver que no eran correctamente utilizados y que al final, dado su incívica utilización, resultaban insalubres. A lo mejor tenía que ver con la irresponsabilidad manifiesta de los ciudadanos de Almería con cualquier cosa pública. Y ahora, después de haber probado, soterrado, sepultado, sellado y olvidado los antiguos contendores, esos que duermen el sueño eterno de los periódicos, el optimismo vuelve al dinero público.

Hemos de suponer que estos contenedores soterrados van a funcionar perfectamente y si no es así, siempre se le puede echar la culpa a los ciudadanos, que no los usan correctamente. Y si no funcionan bien, si al final resultan insalubres pues los sellamos y utilizamos la misma palabra. Se sella con tierra la memoria para que nadie se acuerde de que lo que fue una vez se ha de probar nuevamente. 52.000 euros bajo tierra de funestos augurios sin explicaciones de plan de mantenimiento en caso de mala utilización por parte del vecindario irresponsable. Y si funcionan cuántos, dónde y cuánto costará implantarlos en toda la ciudad. Y se harán antes o después de unas elecciones. Y si no funcionan con qué mirar hacia otro lado se sellarán, con qué foto de no recuerdo no tocará hablar del tema.