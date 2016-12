Crónicas de un pueblo

El alcalde de Lozoya (del Valle) / ha contratao a una vedete / pa animar al personal / y que flipen los abueletes. Y a pesar del frío invierno / y las bajas temperaturas / a la vedete se le ha visto / el ombligo y las pechugas. Y han dicho las abuelitas / es una inmoralidad / en cambio los abuelitos / al alcalde votarán. Esto es intolerable / comenta la oposición / contratar una striptise / a la que se le ve el roscón. Y ya en las redes sociales / han salio las feministas / protestando por las calles / en toda la vecindad. Esto es un atropello / es inconstitucional / el alcalde es un machista / y la vedete una inmoral. Que esto lo pagamos todos / y tiene que haber igualdad / a ver si ponen un boy / con un tanga nada más. Y los médicos han dicho / que les sube la tensión / y más cosas que les sube / todo menos la pensión. Ahora están ya más contentos / tienen mayor ilusión / se comen los mantecados / y ven la televisión. A ver si sale una moza / con las pechugas al aire / y que cante y que baile / sin que les vea la parienta. Ya no juegan al parchís / ni al tute ni dominó / ahora leen el interviú / escondido en La Razón. Y ya mientras en la radio / la Otero y los demás / ponen el grito en el cielo / no se puede tolerar. Si quieren traer vedetes / que canten al personal / que las traigan bien tapadas / que no se les vea na. En estado de derecho / no se puede consentir / si paga el ayuntamiento / que no enseñen el pimiento. Y hay que incendiar las redes / protestar por protestar / pobrecitos ancianitos / les va a dar la ansiedad. Y en el puticlub del pueblo / también han protestado / que le hagan la competencia / sin haber sacao licencia. Que no han cumplido las normas / del bando municipal / que pa enseñar las pechugas / hay que pagar los impuestos. De bares y cabaretes / de beber y de comer / con las lucecicas rojas / y señoras de buen ver. Y no se habla de otra cosa / en to el pueblo se critica / los vecinos lo mascullan / y lo hablan las vecinas. Y es que hay que tener valor / pagar con dinero público / invitar a los ancianos / y no invitarnos a toos. Pues han hablao los vecinos / hay que ir a protestar / que además de Navidad / que la traiga pa la feria. Y si vais a criticar / ha dicho el alcalde ahora/ pues para el año que viene / traeremos una monja. Y en el pueblo los mozos / ya no quieren ir al bar / ahora quieren ir al asilo / a celebrar la Navidad.