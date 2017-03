Planeta agua

En el santoral moderno, los santos han sido sustituidos por los días mundiales de algo. Ya están cubiertos la mayoría de los días por lo que, como en el caso de los santos, hay que reutilizarlos ya que hay más santos que días y más cosas a las que dedicarles un día que días. El día 22 de marzo era San Basilio de Ancira, San Epafrodito, Santa Lea de Roma, San Nicolás Owen y San Pablo de Narbona. En el nuevo martirologio laico el 22 de marzo es sólo el Día Mundial del Agua, pero ya se andará, hay hasta el día internacional del gato. El Día Mundial del Agua es un día en el que ilustres opinadores, como Salvador Sostres, tienen a gala decir alguna sandez siempre ligada a su visión unipolar en la que sólo el lujo es progreso. Pregunta el muchacho sí en vez de aconsejarnos ahorrar agua no se debería buscar más agua para gastar mucha, para despilfarrarla agusto, para tirarla sin medida, en pro de la higiene y en contra de la cutrez, lo cual sería signo de progreso. Lo dice y se queda tan pancho. Sostres piensa, igual que algunos, que el agua nunca se puede acabar porque al evaporarse, está en la atmósfera y terminará cayendo. O que si falta a veces agua es porque no se busca lo suficiente. Señor Sostres, el despilfarro no es progreso ni retraso, es sólo despilfarro. Y el ahorro es el principio básico de cualquier economía, le guste o no. Todos los recursos, incluso el sol, son limitados y deben economizarse. Incluso el sol sí, o lo que viene siendo lo mismo, el aprovechamiento que podemos hacer del sol como energía, que, guste o no, es limitado. Se podría hacer un croquis para entenderlo pero pensando un poco igual se entiende. No por tener más dinero o más agua, o más petróleo, o más sol, se puede despilfarrar su aprovechamiento. Se puede, sí, pero eso sólo lleva a la futura escasez, de sol no, pero sí de economía suficiente para aprovecharlo (y sí no, mira ahora como están las renovables). También tiene gracia lo de la futura ley andaluza de que los bares tienen que dar agua gratis. O sea, que entra un gachó en un bar, por el morro y dice, dame un vaso de agua porque tengo derecho. Y aquí que me planto y si no te denuncio. Y el dueño del bar que se acuerda del Día Mundial del Agua, de la ley y del Día internacional de lo que te voy a a dar es un garrotazo en la cabeza. Dé usted derechos a un español que los apuntará bien. Dicte obligaciones que nunca irán con él.