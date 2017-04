El mito y el timo

Punto primero: En España no se hacen biografías de Joaquín Sabina, se hacen compendios de peloteo. Generalizo: En España y de personas en vida no se hacen biografías, se hacen compendios de peloteo. Punto segundo: En España biógrafo e independiente son dos términos que juntos gustan poco (o nada) y generalizo, en España no gustan las biografías y menos los independientes. Punto tercero: Yo con Sol y Sombra (nueva biografía de Joaquín Sabina) cuento cinco, con el volumen enciclopédico in crescendo de la primera a la última. Punto cuarto: Para hacer una biografía de Joaquín Sabina en España es necesario el nihil obstat de Joaquín Sabina. Y ese nihil obstat tiene que venir avalado por toda la curia sabiniana. Punto quinto: Cuando no hay suficientes cotilleos, puntualizaciones, aclaraciones o nuevas versiones de las aventuras y andanzas de Sabina siempre se pueden comentar las letras de sus canciones y ponerlas a doble espacio; con media de una de ellas ocupas media página. Punto sexto: una biografía de Joaquín Sabina tiene que mencionar obligatoriamente los hitos siguientes: a) Le tiró un cóctel molotov a un banco en Granada cuando era estudiante. b) No le gusta su primer disco, Inventario. c) En el primer concierto de Mentiras Piadosas, le dijeron que cantó mal. d) La forma de mandar a tomar por saco a su mánager de toda la vida, Paco Lucena. e) La bronca con Ramoncín. Ah y se me olvidaba f) el ictus/la depre. Punto séptimo y siguientes: Sol y Sombra es una buena biografía para los primerizos hagiográficos sabinianos y además está al día, pone hasta el último cigarro que se fumó ayer mismo. Y es más, es un buen compendio por un buen precio. También exculpa a los que presumen de que no leen biografías porque no le gustan los cotilleos, no tiene cotilleos, es pura, blanca e inmaculada, sin aristas. Vagamente literaria, escasamente crítica, suficientemente extensa, obligatoriamente pelota, aburridamente promocional, categóricamente mainstream. Julio Valdeón será, al final, otro que le hizo una biografía a Joaquín Sabina y cuando coincida con él le dirá, tío, yo te hice una biografía y Joaquín Sabina le dirá, ah gracias. Por cierto, a mi me gusta el primer disco de Joaquín Sabina, Inventario. Es más, lo recomiendo. Es inútil, Joaquín, al final tendrás que firmar uno que no puedas quemar. Era estupendo quemar. Constituía un placer especial ver las cosas consumidas.