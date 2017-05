Con todos ustedes, otro nuevo programa de: El Pueblo juzga. A mí derecha, los miembros de nuestro jurado popular: un honrado bebedor de cerveza y contador de chascarrillos, un típico voceras que alegra nuestro solitario café en los bares, una señora que comenta la actualidad política y la crónica negra con la vecina mientras espera la cola en la carnicería y que termina siempre la conversación diciendo: a dónde vamos a parar, el que se aposta los viernes por la tarde en el chiringuito de la playa para beber cubatas con su amigote, el futbolero que lee el As o el Marca en el bar y que con mirar un segundo el telediario tiene una opinión formada sobre toda la actualidad y por fin, las joyas de la corona del tribunal, un tertuliano y una tertuliana. Caso número 362.427: 1) Hechos no probados: Versión de los testigos de la víctima: Era un señor mayor que iba por la calle y pasó por un paso de cebra, entonces dio un frenazo un coche que iba a toda hostia y el conductor, joven y de etnia gitana, le increpó y le dijo de todo; el señor mayor levantó el bastón, quejándose. El chico, joven de etnia gitana, salió del coche y le arreó un mamporro al señor mayor que iba tan tranquilo pasando por el paso de cebra. Como consecuencia del mamporro el señor mayor se cayó al suelo y acto seguido, murió. El chico, joven de etnia gitana, se montó en el coche y se fue. Por cierto, con el chico, joven de etnia gitana, iba una señorita. 2) Hechos no probados: Versión del padre de la víctima (réplica de la oportuna entrevista realizada al día siguiente en un famoso programa de radio por un periodista de radio famoso): Iba mi hijo en el coche con un poco de prisa y un señor mayor no le dejaba pasar. Mi hijo le dijo que por favor se quitara, que tenía mucha prisa. El señor mayor le dijo: gitano de mierda, no me quito porque no me da la gana, le insultó y le dijo de todo. Mi hijo siguió insistiéndole, por favor, déjeme pasar porque tengo mucha prisa y por favor, no insulte a los gitanos. El señor mayor sigue a lo suyo y no se quita y eleva el volumen de los insultos. Mi hijo sale del coche y el señor mayor se cae al suelo y se muere. Mi hijo se pone nervioso y se va y al día siguiente se entrega, bueno, lo entrego yo a la policía. El jurado popular, todos con sus horcas de aventar la paja y su sombreros de granjero se retiran a deliberar. Mañana otro nuevo programa de: El Pueblo juzga.