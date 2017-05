Centrada en Andalucía (y II)

Hace unos meses, cuando 2016 daba sus últimas bocanadas y el abrigo era un fiel compañero diario, escribí aquí mismo un artículo titulado así, Centrada en Andalucía. Me hacía eco en él de unas declaraciones de Susana Díaz en las que decía que ella estaba centrada en su labor de presidenta de la Junta y para nada pendiente de las diatribas internas del PSOE. La realidad, pese a lo que Díaz señalaba, era sabida y, a su vez, distinta y diferente, que diría su fiel Rosa Aguilar. Porque Susana andaba ya por esas fechas dedicada casi que full time a su proyecto de convertirse en líder del PSOE español, intento al que le dedicaba todos sus esfuerzos mientras el Gobierno andaluz se encontraba tal como hoy sigue: sumergido en la nadería, la invisibilidad, la inacción y la molicie. Entonces pensaba uno, que no es tan listo como los muchos rappeles de baratillo que han surgido esta semana, que mejor o peor la doña, con el aparato felipista detrás, vencería a Pedro Sánchez y sentaría sus reales en Ferraz. Pero mire usted que no, que el señor nación de naciones y not is not se hizo acompañar por su legión de fieles (vehementes y podemizados unos y sibilinos y vengativos otros) y la derrotó con holgura. Y ahora sí que tenemos a Susana aquí, centrada de verdad en Andalucía, y no por gusto, que menuda leche se ha llevado, sino porque no le queda otra, por narices. Porque aquí será donde ella tenga que hacerse fuerte si no quiere que Pedro le acabe haciendo un Tomás Gómez y dejándola sin cetro ni trono. La curvas se avizoran y el tembleque no pasará hasta dentro de dos años, con las autonómicas, pues si de allí sale reelegida presidenta su vida política quedará asegurada por unos buenos años. Tiene a su favor que el pedrismo parece decidido por ahora a no ir a por ella vista su fortaleza en el granero socialista andaluz y también de que su rival por la Presidencia, Moreno Bonilla, no es precisamente un Usain Bolt electoral. Que se ande con ojo sin embargo la señora Díaz y salga de la depresión porque el desgobierno andaluz es de traca y por aquí u acullá puede llegarle el golpe que la descabalgue. Que se centre en Andalucía y al fin gestione, aunque para ella el tostón este de gestionar sea tan incómodo como las gramíneas para los alérgicos.