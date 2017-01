La muerte no los igualó y la vida, tampoco, pero la ley sí, la ley los iguala. Me refiero a los escritores que murieron en el infausto año de 1936, unos por causas naturales, como Unamuno y Valle-Inclán, y otros fusilados, como Federico García Lorca o Pedro Muñoz Seca. Cada uno fue un mundo, con sus méritos y deméritos, y en el panteón de los afectos del lector cada cual ocupa su lugar, pero lo cierto es que ahora se cumplen 75 años de sus decesos y eso, da igual la causa, supone lo que supone: que sus obras se quedan libres de derechos y sus herederos dejan de percibir ingresos por las publicaciones. Tal normativa tiene se fundamento en una razón de bien público; o sea, que la cultura es de todos, no sólo de quien la crea, y pasado un tiempo vuelve a la comunidad libre ya de las leyes del mercado. Es decir, que si usted se compra un cortijo en Bujalance o un chalet en Fuengirola sus herederos lo podrán disfrutar durante el tiempo que sean capaces de mantenerlo, pero si escribe una novela o un drama teatral váyase olvidando de que sus bisnietos disfruten del éxito de su obra. La cultura y sus miserias, pues a veces si interesa para que tribute con su IVA y otras veces cae en normativas de los años de Frascuelo y cuyos logros son más que discutibles. Porque sí, de autores legendarios y geniales como Valle o Lorca existirá seguro en los meses que siguen un revival con decenas de ediciones, algunas cuidadas y otras vergonzantes y del pelotazo, pero... ¿se acordará alguien de las otras decenas de escritores fallecidos en ese mismo año y que hoy carecen de tirón comercial? Ni Pirri volverá a ellos, ya lo verán, por lo que lo que habrá será editoriales haciendo negocio sin pagar ya derechos y decenas de autores olvidados, con más justicia algunos y con menos a otros. Y, yendo al fondo del asunto, ¿leeremos más los españoles a Unamuno ahora que antes, cuando ya podíamos encontrar su Tía Tula, su Niebla o su San Manuel Bueno, mártir con excelentes ediciones críticas por unos eurillos o completamente gratis en las bibliotecas? Ya les digo yo que no, que ni sus libros serán más baratos ni los autores más leídos ni las ediciones mejores. Pero la ley es así. Antigua, paternal, menos hecha para el mirlo que para el cuervo, pues cuervos habrá y no serán pocos.