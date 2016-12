Los datos turísticos oficiosos de 2016 en Córdoba vienen a constatar lo que los observadores del sector avisan desde mayo: que este año ha sido distinto a los anteriores, con indicios de que las idílicas subidas constantes de los ejercicios previos concluye. No hablamos de un hundimiento, e incluso el balance con el que concluye el periodo no puede entenderse como negativo, pero eso no quita para admitir ciertos síntomas de mudanza. El primero, sin duda, el descenso de turistas extranjeros, los clásicos guiris, que tras varios años de subidas constantes han variado este año levemente la tendencia. ¿Se ha tocado techo? ¿El efecto Patios Patrimonio de la Humanidad ha ido remitiendo? ¿O tal vez la situación internacional ha permitido que se reabran mercados rivales que andaban en mala hora? De todo eso hay, de todo un poco, pero lo lógico es pensar que, bajo el modelo actual, difícilmente subirá el turismo extranjero en los próximos años salvo que las circunstancias geopolíticas empeoren. La clave, sin embargo, no estará ahí sino en el turismo nacional, que siempre ha sido el fundamento más sólido para la oferta cordobesa y que en los últimos años se ha mostrado muy inestable por la crisis de consumo que vive España. ¿Serán capaces los turistas llegados del resto del país de equilibrar la cuenta para que el turismo cordobés no se estanque? Pues en la respuesta a esa pregunta está buena parte del enigma, pero tontería sería quedarse en eso. Porque lo que sí se hace urgente es que el turismo, visto como se ve que su boyantía no puede ser eterna tal maná caído del cielo, se vea acompañado de una gestión global continuada, estratégica y firme, que es algo que aquí, por desgracia, escasea mientras se suceden los organismos públicos, los concejales y los lobbys de presión falsoliberales. El turismo parece alejarse en cualquier caso de ese paraíso pujante con el que algunos se tapaban las vergüenzas de su falta de ideas y ahora toca currar pues la competencia aprieta y los vientos cambian. Será un buen momento para ver quién de verdad tiene algo que decir y quién vino tan sólo a hablar por hablar o, lo que es incluso peor, a escucharse a sí mismo.