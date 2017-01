Federer Vs. Rafa Nadal

El próximo domingo no amanecerá en 2017 sino en 2008. Donald Trump, por tanto, no será el presidente de Estados Unidos sino el magnate hortera de siempre, Rodríguez Zapatero andará en La Moncloa sin pisparse un carajo de la crisis y la gente acudirá a los cines para ver la azucarada Crepúsculo, la fenomenal Batman El Caballero Oscuro o la infumable Indiana Jones y la calavera de cristal. El domingo, en fin, seremos todos más jóvenes, y así será cuando a la hora del desayuno encendamos el televisor y nos encontremos allí, raqueta en mano, a dos viejos rockeros del tenis mundial, uno suizo y el otro español. Quien gane de ambos a estas alturas será lo de menos, pero ni el diablo podrá quitarles el gusto de, ya metidos los dos en la treintena, disputarse la finalísima de un trofeo del Grand Slam después de triturarse entre el uno y el otro a lo más granado del nuevo tenis mundial. Será, por tanto, un premio para ambos, una ironía del destino, y un privilegio también para los que podremos verlo aunque sea por el televisor. Algo así como si se volviese a celebrar en Kinshasha un combate Alí vs Foreman, un mano a mano en Talavera entre Belmonte y Joselito o un Lakers-Celtics con Magic Johnson y Larry Bird en el Forum de Inglewood. Así, mientras nosotros desayunamos en la mañana española, allí en las antípodas, en Australia, se estará escribiendo el penúltimo capítulo de una leyenda que sospecho que habrá de acabar en los cines antes o después y que persistirá por siempre en la memoria de millones de hombres. Roger Federer por un lado, el elegante y caballeroso, con ese porte suyo de galán de los años 20, y Rafael Nadal, el felino, la furia, por el otro. Dos jugadorazos que además son amigos, que se respetan pero que se han hecho llorar más de una vez. Desde aquí no queda sino confiar en que el balance positivo que Nadal tiene con el suizo se mantenga y pueda así sonar el himno español en Australia una vez más en honor de este mallorquín al que muchos han querido enterrar antes de tiempo. Grande este tipo que a los treinta rejuvenece y nos rejuvenece. Grande Rafa. Vamos Rafa.