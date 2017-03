Felipe: leyenda

Felipe Reyes camina hacia la cuarentena convertido en leyenda, con su cara de niño y su mirada de pillo, con ese halo de inocencia y alegría que sólo se rompe cuando los partidos de su Real Madrid y su España se ponen jodidos y brota su conocido espíritu de gladiador. Al baloncesto llegó como el hermano chico de Alfonso, gran jugador también, no alto pero listo, fajador, muy recordado. Pero Felipe lo superó pronto y Alfonso, una vez retirado, pasó a ser el hermano grande de Felipe. De entonces a hoy el legendario Felipón, que así le llaman Pau Gasol y compañía, no ha parado de crecer y hoy acumula el que quizá sea, junto al de Juan Carlos Navarro, el palmarés más brillante de cuantos baloncestistas juegan en el continente europeo. Con sus clubes, Estudiantes primero y Real Madrid después, ha cosechado seis Copas del Rey, cinco Ligas ACB, una Copa Intercontinental, una copa ULEB y una Euroliga, además de dos trofeos como mejor jugador de la liga española y de otros dos como mejor jugador de las serie final. Y a ello se añade lo logrado con la mejor generación de baloncestistas españoles de la historia, que se resume en tres medallas olímpicas, tres oros, una plata y un bronce europeos y un oro mundial en aquel inolvidable Mundobasket de 2006 en Japón. En todas esas guerras fue Felipe pieza vital, y no sólo por sus rebotes imposibles sino por su espíritu ganador e infranqueable, de chico al que de joven le dijeron que no valía para este deporte y salió de tal lance callando bocas y abriendo corazones de fieles aficionados. Ahora, cuando acaba de convertirse en el mejor reboteador de la historia de la Liga -también lo es de la Euroliga-, nada queda ya por decir de un tipo que, aparte de sus dones naturales, ha ido añadiendo con los años recursos a su juego hasta convertirse, por ejemplo, en un tirador de triples bastante fiable, algo impensable cuando era un joven prometedor. Con todos estos méritos Felipe Reyes se alza como el mejor deportista cordobés de la historia, que ni siquiera ha necesitado pisar la NBA para ser leyenda y quedar para siempre en la historia de esta ciudad. Desde aquí, desde su tierra, sólo resta aplaudirle como lo que es: un gigante de 206 centímetros con un corazón de niño grande y de guerrero inmortal.