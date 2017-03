El centro tendillero acaba de perder uno de sus bares más inclasificables, el Hollywood Plata, situado en la Plaza Mármol de Bañuelos. Ladrillo visto en la fachada, trapa con anuncio de ron dominicano y maderas recias por dentro eran sus señas características, amén de esos saloncitos del fondo con mullidos cojines orientaloides en los que uno nunca se sentó pero que seguro han servido, tan en penumbra, como rincón amoroso y ardoroso para más de una pareja en esas noches frías de la Córdoba invernal. El Plata, al revés que otros bares, no se puede decir que haya sido un local con personalidad propia y marcada, pues en la última década se le han conocido diversas etapas de lo más curiosas sin que por allí se citase, al menos en apariencia, parroquia fija. En sus últimos años fue pionero en la implantación de la moda low cost, con cervezas de tercio a un eurazo que servían de reclamo para un gentío juvenil, ansioso de diversión pero escaso de faltriquera. Su público no se reducía sin embargo a eso, pues su fisonomía de bar un tanto impersonal y con hora de cierre tardía, pericolosa, lo hacía propicio como caladero o refugio para esa Córdoba más madurita y bohemia que todavía, a contrahora y en versión reducida y melancólica, persiste en la costumbre de tomarse la penúltima cualquier día de diario como si con ello los años no pasasen. El Plata, con sus letrinas de olor inmisericorde, no era pues ni Hollywood ni era Plata, poco glamour quedaba allí de lejanas mecas californianas, pero sí se puede decir ahora que ya no es nada que tenía esa prosa sencilla de lo que ha sido vivido por los hombres, la pequeña verdad del bareto en el que hubo amor policromo, y plúmbeas borracheras, y partidas de dardos, y hasta tertulias de terraza, que yo las vi, en las que un ilustre cura con cleriman y gintonic de 3,5 euros charlaba animado con las jubilosas juventudes parroquiales de camisa de cuadros y cerveza de lata. Democrático bar al cabo, con un poco de todo, que ahora será otra cosa, hamburguesería para las familias, y que queda en el recuerdo de la juventud cervecera y en crisis y de la madurez noctívaga y errática. De la Córdoba que nunca sale en los libros y que nunca saldrá.