Inocentada antes de tiempo

Le hubiese gustado a uno escribir hoy que nos ha tocado el Gordo, pero no. Porque aquí, en Córdoba, la suerte de los bombos pasó de largo y a prisa, con pellizcos leves de novio cauto, y lo que tuvimos fue otra cosa: un día de los Inocentes adelantado. Protagonizó el asunto José Antonio Nieto, flamante secretario de estado de Seguridad, que ayer volvió a la ciudad de la que fue alcalde para hablar de varios asuntos. Entre ellos, claro, de la Comisaría de Campo Madre de Dios, y ahí fue donde surgió el disparate, la inocentada. Tal Comisaría, como sabe cualquier cordobés, se encuentra situada allá por la Fuensanta, en un caserón vetusto de olor decimonónico, ideal para rodar un capitulito de la teleserie Víctor Ros pero impropio para los tiempos que corren. Los sindicatos policiales venían denunciando sus carencias desde hace años, y en los últimos tiempos, durante el anterior Gobierno de Rajoy, varios responsables anunciaron que el proceso de demolición y reconstrucción era inminente. En octubre de 2015, por ejemplo, el predecesor de Nieto anunció que en 2016 el proyecto ya estaría licitado, lo que habría levantado alguna ilusión de no ser porque aquí en Córdoba, ciudad de olvidos levíticos, ya estamos vacunados. Pese a todo, y aún con esa defensa, no deja de ser sorprendente que ayer Nieto compareciese para explicar que de lo hasta ahora dicho -proyecto y plazo- nada de nada, pues los técnicos han descubierto, loado sea el misterio, que la propiedad del inmueble no es del Gobierno sino que en su mayor parte pertenece a la Mutua de la Policía. La iniciativa salta pues por los aires y ahora ya ni se sabe si se hará allí -cosa que parece imposible- o si se construirá en algún otro solar allá por 2437, cuando de nuevo nos vuelva a tocar el Gordo. Inocentada por tanto de las buenas, que provoca una pregunta: ¿a qué estuvo jugando el PP? ¿Alguien se tomó el asunto en serio alguna vez? Las respuestas parecen evidentes y el marrón le queda ahora al propio secretario de estado, al que como presidente provincial de los populares lo burlaron. Ahora le tocará jugarse con este asunto el prestigio al tiempo que le pitan los oídos. Menudo regalito nos trajo el exalcalde por Navidad.