Lija y ejemplo

Andrés Ocaña, fallecido el jueves tras sufrir un infarto, fue un político de horma ancha, de los de la vieja escuela, auténtico como pocos, batallador, con convicciones, fuertemente ideológico, transparente en sus cabreos y alegrías y poco amante del protagonismo, el boato y el pijerío de nuestro tiempo líquido. Porque lo suyo en realidad era otra cosa: el trabajo de gestión y fontanería, aquella Gerencia de Urbanismo en la que echaba horas y horas entre gruñido y gruñido, bronca y bronca, plano y plano, llamada y llamada. Ahí sí era él, ahí era Ocaña, mientras que en las guerras internas de IU, donde casi siempre cayó derrotado, se le observaba incómodo y frágil, incapaz de ajustarse a los oscuros movimientos internos que caracterizaban a la Izquierda Unida de principios de siglo y casi que a cualquier partido político sea cual sea el tiempo y el lugar. Tampoco con la prensa, con la que se tornaba a menudo áspero como una lija, se manejó el exalcalde con gusto, algo que intentó mejorar sin éxito cuando su rol cambió durante un par de años al colocarse bajo los focos de la Alcaldía. Fue ese momento el cénit de su trayectoria, y no tuvo suerte: la época era complejísima y él se equivocó, o ese me pareció cuando vivía y me sigue pareciendo ahora que, por desgracia, ha muerto. Quiero decir que, una vez se marchó Rosa Aguilar a la Junta, uno esperó que el bregado Ocaña diese un golpe en la mesa y dejase atrás los tics de su predecesora para imponer su propio estilo austero, que muy poco casaba, o nada, con el exótico equipo de la hoy consejera. Ocaña no supo hacerlo, o no quiso, o no pudo, quién sabe, y aquella falla de su autenticidad la pagó el mismo en 2011 en una noche electoral que debió ser un calvario. Que hizo cosas buenas como alcalde Ocaña ni se duda, y que fue un concejal decisivo en nuestra democracia tampoco, pero eso no quita para pensar que su talento y su valía hubiesen sido mucho más aprovechados bajo un liderazgo más eficaz y claro que el de Aguilar, a la que él guardó lealtad a pesar de la traición que al fondo se intuía. Descanse paz este hombre complejo y peculiar, honrado, cuyo ejemplo moral, más allá de los humanos errores y los entrañables gruñidos, debería quedar como ejemplo para futuros capitulares de cualquier ideología.