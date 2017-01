¡Oh, triste muro!

Clamarán en el desierto, como es costumbre en esta tierra. Me refiero a la patronal y a los sindicatos, que hoy, en admirable y fraterna comandita, se plantarán ante la Junta para reclamar que de una vez por todas se concluya la reforma del Palacio de Congresos de la calle Torrijos. Como quien acude al Muro de las Lamentaciones, allí que irán, con el sabor dulce de cumplir con su deber y con la amarga bilis de saber que lo más problable es que sus lamentos no sean siquiera escuchados. ¿Porque quién escucha aquí? ¿Alguien escucha? ¿Alguien lee algo? ¿Alguien mira más allá del espejo? No lo creo, no, porque de lo contrario no se entiende ni lo de Torrijos, una jugada política estúpida de la Junta en los tiempos de la Alcaldía de Nieto que se acabó convirtiendo en pesadilla para la ciudad, ni tantísimas otras cosas. Ojalá sólo fuese eso, pero no, como queda claro con ese laberinto en el que se ha convertido lo de la Comisaría de Campo Madre de Dios, un asunto que cada vez huele más a un intento innoble del PP para tapar miserias y repartir las culpas que esconde una simple verdad: que no hay un duro para el proyecto y que les conviene aplazarlo por cuestiones presupuestarias. Córdoba, en fin, anda en estas cosas, así pierde sus días, y lo que hace falta no es un movimiento de protesta parcial por los recortes sanitarios como el que se vive en Granada sino algo mucho más amplio: un movimiento civil que le recuerde a las admisnitraciones que Córdoba no son sólo sus viejas piedras asolanadas. Porque ya quisiésemos recibir aquí lo que reciben en Córdoba, en Granada, en Sevilla... Una sociedad civil potente se requiere, y no la tenemos. Políticos valientes también hacen falta, pero lo que cunde es el politiquito al uso, pendiente siempre de agradar al partido, amante del enredo ventajista, ajeno por completo a lo que pasa en la calle, de currículum desnutrido y rara vez brillante. Nos queda por ello el muro, la vieja piedra contra la que chocar y lamentarse, los escritos razonados y exigentes que nadie mira y artículos de este tipo que no lee nadie. La nada pues nadeando y Córdoba cordobeando y reescribiendo a su modo el aliento gongorino. Oh, triste muro, sí; oh torres desmochadas. De horror, de dejadez, de cobardía. Oh, patria mía.