Paco Jémez era la calva sagrada del fútbol español, un personajón de la Liga que se atrincheró en Vallecas durante varios años en un logrado intento de convertir el fútbol modesto en un canto romántico y enérgico. Lo hizo Paco con su Rayo y antes lo intentó con el Córdoba, pero, claro, aquí chocó con el prosaico Carlos González, que es al romanticismo futbolero lo mismo que un fondo de inversión nipón al romanticismo empresarial. Acabaron mal ambos, lógico, y Paco se largó. Lo de Vallecas, sin embargo, también se acabó truncando con el pasar de los años, tras lo que vino un rápido fiasco durante su estancia en Granada, donde su fútbol valiente no cuajó. La figura de Jémez se desdibujó entonces y pasó de ser uno de los tipos que más sonaban para sustituir a Del Bosque en la selección al quedarse sin banquillo. Cosas del fútbol actual. La solución ha llegado por la vía mexicana y ahora tenemos a nuestro paisano, canario de casualidad y cordobés de corazón, hijo de un cantaor y resolutivo central en sus años de pelotero con melenita flamenca, tratando de aleccionar a los chicos del Cruz Azul mexicano para que se hagan devotos de su hermandad pasional y futbolera. Paco, que aún no ha debutado, se ha encontrado ya sin embargo con las durezas del entorno, y en apenas unos días acumula un par de broncas. Una con un reportero que lo acusó de no ser ambicioso y otra por el runrún que existe allí en torno a su hija, todavía menor de edad pero ya conocida en Instagram por su belleza. "A mi hija ni me la toquen", ha venido a decir Paco, que durante mucho tiempo ha tenido que vivir alejado de su familia por cuestiones laborales para que ahora le vengan a tocar las narices con lo que más quiere. Todo eso, ya digo, aún sin debutar, por lo que habría que ser optimista irredento para confiar en que su periplo mexicano vaya a ser largo. Yo, desde aquí, triunfe o no, le aplaudo ya por su vida a pecho abierto, por su fe de otro tiempo, por su intento de mantener el romanticismo en un fútbol cada vez más impuro. Porque Paco, con su calva brillante, sus cabreos, su valor, representa lo auténtico en un mundo de plástico. Paco, orgullo de esa cordobesía que aún cree que el salmorejo está mucho más rico cuando se hace en lebrillo y no en la Thermomix.