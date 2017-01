¿Valiente o temerario?

Mi tocayo Félix Romero, alcalde de Cañete de las Torres, ha demostrado que es un tipo arrojado, porque no era cómodo lanzarse al albero y abrir el debate sobre la pertinencia de que José Antonio Nieto, una vez convertido en secretario de estado de Seguridad allá en el foro, se mantenga como presidente provincial del PP. Romero, valiente como digo, o tal vez temerario, lo hizo ayer, y además estuvo doblemente eficaz pues fue breve, sin los clásicos circunloquios que suelen frecuentar los políticos al uso cuando quieren decir algo pero no quieren mancharse la ropita. "El #18CongresoPP debería aprobar que los presidentes provinciales estén en la provincia (ni en Madrid ni en el Parlamento)", escribió el regidor cañetero en Twitter, y así dejó negro sobre blanco algo que muchos populares piensan pero jamás se atreverían a decir: que el PP cordobés debe abrir una nueva etapa una vez emigrado Nieto a Madrid. El debate queda abierto sin embargo, y eso que el tuit, pese a que muchos lo leyeron, apenas circuló. Incluso alguno le recriminó a Romero que utilizase ese cauce en vez de los canales internos del partido. Piel fina, que dirían algunos, o miramientos estratégicos. Bagatelas al cabo porque aquí lo que corresponde es que la militancia debata y decida libremente si Nieto debe seguir al mando del barco provincial o no. Aunque no será tan fácil, porque el exalcalde, con ese tic político que tanto lo emparenta con Juan Pablo Durán, parece convencido de acometer con denuedo el mismo error en el que ya cayó cuando era alcalde y que le acabó costando al PP la Alcaldía. Un pecado, no sé si venial, que consiste en querer abarcar mucho para al final apretar poco. O sea, de querer estar meando el territorio en todos sitios para luego volverse evanescente. En manos de la militancia y sin presiones debería quedar tal decisión, ya digo, aunque todo apunta a que serán pocos los valientes y muchos los convencidos que acaben el congreso de febrero bailando al ritmo de la clásica conga El que se mueve no sale en la foto. Descubriremos después si en verdad mi tocayo fue valiente o si fue temerario. Descubriremos pues si en el PP cordobés hay perdón para los idealistas tuiteros.