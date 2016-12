Nunca tuve mucho espíritu pop y no tengo ningún disco de George Michael, aunque su muerte en plena Navidad me causa la lógica y amarga impresión. Demasiado joven para eso, leche, con 52 años, aunque para eso, que es morirse, nunca se es demasiado joven ni demasiado viejo. La muerte ronda y ya está, y mientras que en algunos puntos del orbe, los privilegiados, ronda poco, en otros, los jodidos, ronda a diario con su rueca oscura y su guadaña. Eso lo aprende cualquiera desde niño, por lo que sorprende que una señora talluda ya como Madonna reaccionase a la muerte de su compañero y colega del modo que lo hizo. "Adiós, mi amigo, otro gran artista que nos deja. ¿Puede 2016 irse a la mierda de una vez", escribió la diva en Twitter en un arranque de dolor y de rabia comprensible pero digamos que tan pueril como sus sujetadores cónicos. Se refería la cantante, supongo, a que el año que concluye ha sido pródigo en decesos en el mundo de la música, desde David Bowie hasta Prince pasando por Leonard Coen, Glenn Frey o Sharon Jones, y eso sin citar a nuestros José Menese o Manolo Tena. También en las letras hubo adioses como el de Umberto Eco, mientras que en la política le llegó la hora al tirano Fidel Castro y en el cine, ayer mismo, a Carrie Fisher, la princesa Leia. La danza macabra de la muerte, en fin, que cada día se representa en mil rincones pero que sólo parece hacerse corpórea cuando nos toca cerca. De ahí que, al leer a Madonna, me acuerde de una novela de su compatriota Norman Mailer, que tituló Los desnudos y los muertos su gran relato sobre la acción de las tropas norteamericanas en el Pacífico durante la II Guerra Mundial. Tremendo novelón, a la contra de la idealización de la época, en el que viene a retratar un mundo, el de la guerra, en el que el que no está muerto está desnudo y el que no está desnudo pues está muerto. Metáfora al cabo de la vida ante la que sorprende que una mujer con la edad de Madonna se piense que aún va vestida cuando aquí vestido no hay nadie. Desnudos o muertos todos; todos muertos o desnudos. Vendrá 2017, en fin, y también tendrá sus ojos.