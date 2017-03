Un domingo 'teriyaki'

El domingo amaneció soleado, grandioso, y Córdoba se echó a la calle. Primavera esplendorosa, que uno aprovechó para andar y ver con espíritu de viajero sencillo e intrascendente. Primero por la capital y luego, carretera y manta, por el Norte de la provincia, verde que te quiero verde entre pueblos blancos, campos florecidos, encinas centenarias y cochinos felices en su inocencia. Todo atestado, todo en su cénit. El Casco Histórico, por ejemplo, que convertía la vieja ciudad de las tres culturas y las mil tabernas y las tres mil polémicas en un hormiguero humano. Gente por aquí, gente por allí y más gente por acullá. Pero no sólo, porque también los puestos de caracoles eran un ir y venir a esa hora, poco más de las doce, en la que algunos trasnochados aún se están tomando las tostadas. Un domingo por tanto teriyaki, pues esa es la salsa de origen nipón, hecha con azúcar, soja y sake, que la empresa Caracolexpress ha puesto de moda entre los caracoleros más fashion, que también los hay. Un adobo cosmopolita y viajado, que unido al tradicional caracol cordubensis da pie a una mezcla extraordinaria de aquí y de allá, de elogio de la aldea que no se olvida de fundirse con los aromas del ancho mundo. Y de la Córdoba teriyaki a la Córdoba perolera, que ayer, con el solano, se echó a esos campos de la Virgen de Linares para convertirlos en un paisaje impresionista multicolor formado por chandal rojos, verdes, azules y amarillos. Y también a los campos del Norte de la provincia, a unos Pedroches que en esta época del año dejan un paisaje de película, de una película que aún está por rodar. Un domingo, en fin, teriyaki para uno que, por desgracia, no tiene tantos domingos para el andurreo instrascendente. Un domingo en el que tenía pensado escribir de cosas con más enjundia pero que al final acabó así: escribiendo de nada, que en verdad es escribir de todo. Escribiendo de la vida teriyaki que no es otra cosa que escribir sobre lo que de verdad importa: sobre las ganas de asomarse a lo nuevo y de vivir.