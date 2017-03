La huelga vuelve hoy a las aulas y lo hace bajo el anuncio de que una marea verde recorrerá la ciudad. No será tal sin embargo, pues para ser marea debería haber unidad sindical y cívica, y las organizaciones van en este caso cada una por su lado. A eso se suma que sindicatos profesionales como CSIF ni siquiera la secundan, lo mismo que ocurre en la Universidad con el Comité de Estudiantes. Y otro problema radica en el motivo de la convocatoria, pues se convoca como una huelga contra los recortes y la Lomce, mezcla pues de fundamentos, que no benefician porque no son lo mismo recortes que la ley. Cuando uno protesta, para ser efectivo, ha de tener claro lo que persigue, y en este caso hay demasiado barullo y ruido, del que lo único que se saca en claro es que, en mayor o menor medida, hay mucha gente del ámbito educativo cabreada con la políticas difusas, chatas y poco transparentes del PP, padre de una Lomce que, aunque tuviese puntuales aciertos, nació muerta y muerta sigue. Frente a ello, frente a todo este pandemónium, se puede también analizar el panorama político en lo que se refiere al debate educativo y lo que se aprecia es que del pacto que tanto se habló pues nada de nada. Esta legislatura, por su singularidad, parecía ideal para afrontarlo, pero lo que se ve es que en el marianato se está meneando la olla para que pase el tiempo mientras que en el PSOE andan en asuntos de otra índole. De todo ello se deriva que la huelga de hoy se olvidará tan pronto como las anteriores. Los estudiantes de Secundaria faltarán en masa, quizá haya bronca en el Vial, los sindicatos dirán lo suyo, la Junta dará un alto grado de faltas de asistencia a los centros y el viernes todo seguirá igual. Hay huelgas útiles, huelgas festivas y huelgas melancólicas, y ésta tiene pinta de ser de las terceras. El drama en cualquier caso es que donde se tienen de verdad que decidir estas cosas se mantiene el clima igual que siempre. Parálisis total. Ni una hebra se mueve en un territorio conquistado por doctrinarios partidistas, fariseos y mediocres para los que dos más dos siempre son cero porque la suma ni siquiera la contemplan.