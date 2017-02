La lluvia cordobesa

El cordobés no nació para la lluvia, eso está claro. El cordobés, de hecho, cuando amanece lloviendo acude a por el paraguas con la misma cara de desconsuelo con la que la muchachada va a los exámenes de Física los lunes casi que al alba y con el mismo rostro lúgubre y las pocas palabras con las que se acude al tanatorio. Porque el paraguas en sí tiene algo de mortuorio, y por más que ahora lo adornen con Hello Kittys, con perritos de la Patrulla Canina o con colores festivos no deja nunca de parecer la osamenta de algún pájaro prehistórico que hubiese aparecido de repente en el paragüero. El cordobés, en fin, no sabe usarlo, no sabe, por lo que lo mueve con ese aire torpe y ortopédico de quien anda aprendiendo a manejar algo nuevo. Por eso en días como estos es cuando uno agradece ser miope o cegarruto, llámenlo como quieran, pues las gafas son un seguro de vida para el iris, un paragolpes de primera. Raro es por eso, cosa del ángel de la guarda, que en las jornadas lluviosas no se formen colas kilométricas, más largas de las ya habituales, en las urgencias hospitalarias. Porque no sólo es lo del paraguas, sino también la conducción, los atascos, los frenazos, la moto que derrapa, la impaciencia del cordobesito medio que pierde los nervios y la lía a golpes con el volante o con lo primero que pilla. El cordobés no nació para la lluvia, no nació, y eso por mucho que Luis Cernuda, con su verso elegante, dijese que la lluvia en el Sur es una rosa entreabierta. Lo que ocurre sin embargo es que, aunque el cordobés no lo hiciera, Córdoba sí que nació para la lluvia, y el agua en sus tejados, en las fachadas fernandinas, en los charcos del Patio de los Naranjos, en las cornisas de la Mezquita y en esa calle Cruz Conde que se vuelve setentera y nostálgica le descubre un rostro desconocido y como recién nacido, limpio del tráfago de los días, de la contaminación y las diarias miserias. Córdoba es bella siempre, vestida de fiesta o vestida de trapillo, así que los cordobeses, aunque nos pillemos los dedos con el jodido paraguas, gracias hemos de dar por esta lluvia que nos redescubre a nuestra ciudad y que seguro que, al final, algo nos amansa y nos ahonda.