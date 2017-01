La mala hora de Rafael gómez

Rafael Gómez vuelve, obligado, pero vuelve. Tras meses de retiro, no sabemos si espiritual o zen, el empresario y exconcejal afronta desde hoy el juicio más complejo de cuantos tuvo y uno de los más señalados en su especie dentro de la historia judicial de Córdoba. No ya algo hipermediático pero leve como la Malaya, de la que salió condenado y enfurecido pero más o menos airoso, sino una acusación por evasión al fisco en la que no sólo él se sienta en el banquillo de los acusados, con una petición de 44 años, sino también sus hijos con una petición de cárcel de 22 años para cada uno de ellos. No es broma, para nada es broma lo que le acontece al otrora iluminado político, metido ya en la setentena y acosado por las consecuencias de un ayer flamígero en el que muchos empresarios de medio pelo se creyeron que el mundo que habitaban era la realidad cuando la realidad es este mundo que viven ahora: el de los ingratos pasillos judiciales, un mundo en el que nada está bajo control cuando se creían que todo podía controlarse. En fin, que del Gómez que soñaba con ser alcalde con gesto furibundo, el Gómez de la sardina y la pijota, al Gómez de hoy, que seguro que sueña con no pasar los últimos años de su vida en el trullo, va la distancia sideral que existe entre los sueños mesiánicos y la terca verdad de la vida, que siempre pasa la cuenta, o debería. La duda es si hoy ante el juez comparecerá el Gómez histriónico o el Gómez táctico y medido, el que aún vuela creyéndose Napoleón, caballo libre y bravío, o el que, aprendida la lección y pelín acongojado, sigue al dedillo las minuciosa estrategia de defensa que han preparado sus abogados tirando para ello de los argumentos de numerosos expertos en cuestiones tributarias. Sea como sea, quiera Gómez circo o quiera seriedad, nadie más allá de él debería caer en tal error, pues si el tema es serio, y lo es, con cautela y seriedad deberá tratarse. La justicia cordobesa con este asunto se examina, pero más allá de eso lo que se ve claro es que los viejos tiempos de los self-made man soberbios que se creían en un reino ulterior y fuera de la justicia de los hombres a fuerza del billetaje van tocando a su fin. La vida en un estado de derecho debería ser esto, un lugar donde no caben mesías ni apóstoles del millonaco y en que cada cual paga sus desmanes sea infanta o sea porquero. Que Gómez pague si ha de pagar y si no que ojalá calle, que calle y vuelva a su plateado retiro.