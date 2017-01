Los próximos meses se avizoran turbulentos en el ámbito educativo, tanto en la educación pública como en la concertada. Por una parte, para el 9 de marzo, ya se le anuncia al Gobierno de Mariano Rajoy una huelga general, que a estas alturas seguro que al de la barba ni le preocupa; por otra, los miembros de Escuelas Católicas también promueven un trimestre calentito, con concentraciones y campañas de sensibilización dirigidas en este caso a Susana Díaz. La primera movilización, la que promueven Marea Verde, los sindicatos, profesores y algunos colectivos de padres, parte de la sospecha de que el Gobierno central juega con fuego y pretende sacar a la Lomce del ropero después de que se anunciase su paralización parcial. Se reclama asimismo un gran pacto educativo y social que ponga fin a los recortes y que dé marcha atrás en cuestiones como la reforma de la política de becas. En la concertada, por el contrario, esta huelga se entiende innecesaria y se urge a la negociación, no al conflicto, en parte porque los temores por aquí van por otro lado; concretamente: en el temor de que la Junta le meta la tijera y les reduzca aulas ahora que se tiene que afrontar la renegociación del modelo concertado en su conjunto. Colegios y padres acusan asimismo a movimientos como Marea Verde de haber enviado mensajes negativos e infundados y se amparan en el artículo 27 de la Constitución en el que muchos españoles creen. La cuestión en cualquier caso, más allá de público o no público, de cooperativas o centros religiosos, es que la crisis sistémica educativa prosigue y no hay síntomas de mejora inminente. De hecho, cada vez se va observando con mayor nitidez que el Gobierno más que un gran pacto lo que pretende es dejar el tema muerto a la espera de que pase la legislatura y vengan tiempos más vigorosos para el PP, algo que ocurre con cierta connivencia de un PSOE que tampoco hizo nada nunca por abordar dicho pacto. Comienza a verse por tanto que la oportunidad histórica que se da en este extraño mandato para avanzar en el asunto educativo ha comenzado pronto a diluirse e incluso amenaza con perderse en esa batalla estúpida e inútil que es enfrentar a la pública con la privada y a la privada con la pública. Nunca en la historia reciente las huelgas educativas sirvieron para mucho y lo peor es que ahora me temo que tampoco servirán. En altos despachos es donde debería revolverse papeles y allí es precisamente donde hoy, pese a las circunstancias, nada se mueve.