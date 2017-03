El premio verdadero

Los premios teatrales Córdoba a Escena han reconocido esta semana la trayectoria del dramaturgo montoreño Miguel Romero Esteo, figura capital de la literatura española de la segunda mitad del siglo XX. Cerca ya de cumplir los 90 años, el escritor, mitad cordobés y mitad malagueño, recibe así el respaldo de su tierra natal, que se suma a las distinciones que le han ido llegando en los últimos tiempos, ya en la vejez. Porque la de Romero Esteo no ha sido una figura fácil, siempre incómoda al poder establecido por su radical autenticidad y su rareza, y ha tenido que hacerse muy evidente su maestría para que se diluyese en apenas unos años la manta de olvido que, por culpa de la España más mediocre y pacata, pesaba sobre un tipo tan lúcido como singular. "No me gusta lamer culos, o al menos no me gusta lamerlos todo el rato", dijo él hace unos años en esas entrevistas indómitas que suele conceder y en las que el periodista, como no esté fino y en forma, puede verse con el agua hasta al cuello porque ya se dijo que Romero es un tipo incómodo y exigente. Lo que ahora falta, lo que sigue faltando, es sin embargo que la obra de Romero Esteo frecuente más los escenarios de lo que, por desgracia, lo hace. Porque hablamos de uno de los pocos tipos a los que don Ramón María del Valle-Inclán no les queda lejos, un avanzado por la originalidad y la radicalidad de su propuesta, y no es lógico que tantos años después de la escritura de sus dramas el teatro español no haya sido capaz de estar a la altura y aún siga evitando por su dificultad textos imprescindibles como su extraordinaria Pontifical. Los premios a Romero deben venir pues por ahí, en los escenarios, aunque mientras tanto no está de más que en su tierra se difundamos al menos que aquí nació uno de los dramaturgos más grandes que dio la España contemporánea. Y no es esto ditirambo sino pura realidad constatable en sus textos. La obra de este hombre no puede ser por ello un mero adorno sino un útil social y poético que remueva conciencias y corazones.