Castella: "Siempre se necesitan los triunfos pero me quedo con los olés"

Importante faena de Sebastián Castella al cuarto toro de la tarde que no tuvo el premio que mereció debido al fallo con la espada. El toro terminó dando la vuelta al ruedo en el arrastre.

Castella no tuvo suerte con el primero de la tarde, al que recibió a porta gayola y con grandes rachas de viento que convertían, aún más, en una temeridad el recibir al toro en la puerta de chiqueros. El torero comentaba que "así es como hay que salir pero si el toro no ayuda lo más mínimo, es muy difícil".

Con el segundo sí tuvo más suerte Castella, que cuajó una buena faena desde el inicio con el capote y que luego, en la muleta, se lució. Lástima el fallo con la espada. El francés comentó que "le he pegado un espadazo pero no sé por qué no ha caído. Siempre se necesitan los triunfos pero me quedo con los olés rotundos que he escuchado. Cada día me siento más de aquí aunque sea francés. La única forma que tengo de agradecer el cariño es estando así y rematando a los toros".