Colas de hasta cuatro horas de madrugada para coger un taxi

La asociación de taxistas y autónomos Uniatramc, con el apoyo del Foro del Taxi, ha remitido una carta al Ayuntamiento dirigida al concejal Juan Carlos Cabrera, en la que constatan "el caos" del servicio público para poder acceder a la portada de la feria durante la primera madrugada de la Feria. "Cuando lo logras tienes que soportar las quejas y los malos modales de los usuarios, que están en todo su derecho a quejarse porque aguantan hasta cuatro horas, pero nosotros no somos los culpables. Esto lleva a que compañeros no entren y ocupen en zonas aledañas", denuncian. Uniatramc lamenta "profundamente la ineficacia" ; y solicita a los responsables de Movilidad vías de acceso rápido de entrada y salida al recinto ferial, entre otras medidas para agilizar el servicio del taxi en los momentos más complicados por la masiva afluencia de público a la parada. "Somos humanos, y a pesar de trabajar de 12 a 15 horas diarias no logramos cubrir la demanda existente a ciertas horas, cosa que se podría subsanar o, al menos, paliar con la posibilidad de poder poner coches a dobles turnos, pero no sabemos por qué motivos esto no se nos permite", añaden en la misiva.

El Ayuntamiento se puso ayer en contacto, a través de un responsable municipal, con las principales organizaciones del taxi para mostrar "el descontento por el servicio prestado en la primera madrugada tras el pescaíto", explicaron ayer fuentes municipales, al precisar que "se detectó que los taxistas comenzaron a parar a los clientes fuera de la zona de la parada en la portada", lo que provocó altercados entre las personas que aguardaban durante horas de madrugada. Las dificultades para conseguir un taxi horas después del pescaíto es un clásico en la Feria, pero la mayor afluencia este año ha generado aún más tensión en el entorno de la portada. A estos problemas se suma el instrusismo en el sector.

La Policía Local denunció ayer un nuevo caso que publicitaba sus servicios a través de las redes sociales. Emergencias Sevilla explicó, desde su cuenta de Facebook, que el anuncio decía: Se hace de chófer sábado, domingo y lunes de Feria. Tras las pesquisas necesarias, los agentes de la unidad especializada en el instrusismo en el sector del taxi (SETI) de la Policía Local han localizado a este "taxi clandestino" cuando acababa de captar a un cliente en la estación de tren de Santa Justa, en la zona destinada a servicio público.