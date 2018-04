Detectada una trama de permisos de residentes falsos para acceder a zonas restringidas

La Policía Local de Sevilla ha detectado algunas autorizaciones de residentes alteradas para acceder a zonas restringidas del entorno de la Feria.

Según informa el servicio de Emergencias Sevilla, los agentes han retirado estos permisos, denunciado a los conductores y se han abiertos expedientes al respecto.

Por su parte, el concejal delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores de Sevilla, el socialista Juan Carlos Cabrera, ha realizado este jueves el balance del día festivo en la Feria. Ha destacado la celebración de una Feria de Abril "memorable" en la que se alcanzan cifras acumuladas similares a las de 2017, pese a no contar con un festivo nacional, en una jornada sin incidentes de importancia y donde se continúa con las actuaciones contra la venta ilegal de alcohol.

En rueda de prensa, Cabrera, junto al gerente de Tussam, Rubén García, ha informado de que Lipasam ha recogido el miércoles un total de 293.610 kilos, lo que supone un 47 por ciento más que el mismo día del año pasado, alcanzando en el acumulado 963.410 kilos, una cifra casi idéntica al año pasado. El consumo de agua de la jornada fue un ocho por ciento más que el mismo día del año pasado, alcanzando 5.280 metros cúbicos en total.

El edil recalca que el número de incidencias fue bajo y sin gravedad en una jornada en la que se han producido 32 intervenciones de venta ambulante, de las que 24 han sido botellas "para reventa" retiradas, especialmente en áreas como la de Chicuelo o en las atracciones. También, se han intervenido seis juguetes, 12 unidades de pan, 40 kilos de hortalizas y 20 kilos de pescado.

Cabrera realiza un llamamiento para que no se consuman bebidas de este tipo, que se venden en puestos callejeros sin autorización, ya que "no tienen ningún control sanitario". Mientras tanto, la Policía Nacional, la Policía adscrita a la Junta de Andalucía y la Policía Local "se esmeran", según Cabrera, en que no se lleven a cabo esas ventas, tras poner en valor el desmantelamiento de la red de venta de "dos clanes organizados entre Sevilla y Málaga".

También, ha destacado que se han precintado tres establecimientos por la venta de alcohol a menores en las calles Santa Fe, República Argentina y Virgen del Valle y que se ha reducido las quejas recibidas por el botellona, tanto dentro como fuera del Real. Además, la Policía Local ha realizado 225 pruebas de alcoholemia y la Guardia Civil ha llevado a cabo otras 1.900, con nueve y 57 positivos, respectivamente.

Tampoco, según detalla, se han registrado incidentes graves el dispositivo sanitario, que ha realizado 388 atenciones, de las que 372 se resolvieron in situ, a lo que se suman las 25 asistencias de Protección Civil.

Además, destaca que el Servicio de Emergencias 112 ha registrado, de forma general, 149 incidencias, de las cifras "más bajas de su historia", aunque sí aumentaron las llamadas por lipotimias, debido al calor que se registraba en el recinto ferial ante el aumento de las temperaturas.

Aumentos en Tussam, Metro y aparcamientos

Respecto a la movilidad, un total de 136.000 personas entraron el miércoles por la Portada del real, la cifra más elevada de esta feria, según el registro de las cámaras de seguridad instaladas, mientras que unos 205.285 viajeros optaron por Tussam; los aparcamientos contaron con 50.000 vehículos, un 45 por ciento más de vehículos, y el metro registró 133.464 pasajeros, un cuatro por ciento más.

Concretamente, García ha señalado que los sevillanos se han movido este año de un modo "diferente" en Tussam, con gran afluencia el sábado del pescaíto, con especial movimiento tras el alumbrado, además del martes y el miércoles festivo. Así, Tussam acumula un total de 812.000 viajeros en las líneas con paradas en la Feria, similar al año pasado, mientras que el miércoles se han alcanzado los 205.800 viajeros, un 15 por ciento más que en la pasada feria, cuando este día no era festivo.

Ha explicado que los flujos no son constantes, con horarios más o menos determinados, año tras año, siendo éste el segundo ejercicio en el que la feria se desarrolla de sábado a sábado. "La feria está viva y Tussam está satisfaciendo la demanda", subraya, añadiendo que el año pasado hubo una gran afluencia los primeros días de feria, más concentrada, y en esta ocasión está siendo más repartida a lo largo de las jornadas.

De otro lado, Cabrera ha indicado que accedieron al Real 806 coches de caballos, un 5,3 por ciento más que el año pasado. Además, destaca que, dentro de la campaña llevada a cabo en pro del bienestar animal, se ordenó retirar un caballo "que estaba muy mayor y muy delgado" para evitar que pudiera ocurrirle algo en el trasiego del recinto ferial porque "hay que dar un buen trato a los animales", insiste.

Refuerzo policial ante el servicio de taxis

Preguntado por el servicio de taxis durante la Feria, Cabrera ha insistido en que existe presencia "permanente" de la Policía Local en las paradas el entorno del recinto y señala que las aglomeraciones se producen ante las vísperas de festivo cuando "miles de personas" acuden en el mismo tramo horario a coger un taxi.

"El servicio es limitado y toda la flota está liberada", recuerda, añadiendo que se ha reforzado la presencia policial ante las personas que abordaban a los taxis antes e su llegada a las paradas establecidas en la Feria. Asimismo, subraya que la parada de la contraportada, donde se ha ampliado un carril, está funcionando bien.