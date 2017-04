Galán: "He mostrado la disposición con la que hay que venir"

Sergio Galán cortó una oreja al segundo de su lote después de una buena faena en el primero, que hubiese acabado en premio si no hubiese descordado al toro. También criticó el estado del albero durante los primeros compases de la corrida debido a una fina lluvia que hizo que algunas partes de la plaza estuviesen mojadas y provocasen un pequeño resbalón del caballo en la cara del primero de la tarde.

Galán aseguró que había "mostrado la disposición con la que hay que venir, y lo he cuajado. Es un lujo poder estar en una feria de esta categoría".

Sobre el primero de su lote, el rejoneador declaró que "tenía buen fondo, pero estaba rajado desde el principio. Buscaba la querencia. El toro se acabó pronto y eso que no tuvo malas cosas, pero al estar en el tercio le costaba salir hacia fuera y romper hacia delante porque tendía a irse a las tablas".

Galán se quejó de que el albero de la plaza, durante los primeros compases, se encontrase "duro y mojado", lo que ocasionó "un par de momentos de apretón".

Del segundo toro, al que sí le cortó un apéndice, el rejoneador aseguró que "tuvo clase, aunque cuando te ponías lejos el toro se venía cruzado y ha habido un par de momentos en los que me ha sorprendido. Me he sentido a gusto toreando a este toro. También he sacado un par de caballos nuevos, jóvenes y que no llevan mucho tiempo toreando, aunque ya habían debutado, porque en Sevilla no puedes traer caballos sin debutar, y han estado muy bien".