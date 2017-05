Manzanares: "También contamos con el viento"

No tuvo suerte José María Manzanares con ninguno de sus dos toros. El primer animal "tenía ese punto de manso que no sabes por dónde te va a salir", explicaba el diestro. El viento, que estuvo presente durante toda la corrida, también fue importante: "Hay momentos que parece que está en calma y llega la brisa. Con eso también contamos, en que pase la racha y torear cuando se pueda".

El segundo toro "ha sido duro, complicado y me ha hecho pensar mucho para intentar sacarle pases". Por último, el torero comentó que "me he encontrado a gusto y tranquilo durante esta Feria".