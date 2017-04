Vicens: "Otra vez me voy con la espina clavada"

La rejoneadora Lea Vicens reconocía irse de la plaza "con la espina clavada de no triunfar. "Aquí en Sevilla no lo consigo, pero en otras plazas sí".

Vicens se quejó de la poca movilidad y transmisión de su primer toro, ya que, "cuando no transmite el animal, no puedes lucirte como quieres".

Otro de los aspectos que criticó fue el estado del coso porque "había una zona en mitad del ruedo, cerca de la presidencia, que estaba terrible. Resbalaba mucho. Tuve que dibujarme un ruedo dentro del propio ruedo y torear en esas zonas para que el caballo no perdiese las manos" aclaraba la rejoneadora.

Con el último de la corrida aseguró que "me sentí bien porque los caballos se arrimaron pero me gustan más los toros con raza, fuerza, poder y velocidad. Estoy contenta con la tarde, pero otra vez me voy con la espina clavada. En Sevilla no triunfo" sentenció.