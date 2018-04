Victorino Martín y Ruiz Miguel, premiados por Canal Sur Radio

En la historia de la tauromaquia se han dado parejas que han competido fuertemente en los ruedos, como la sevillana de Belmonte y Joselito el Gallo. Canal Sur Radio ha tenido a bien otorgar los premios del programa Carrusel Taurino a dos nombres que han estado ligados en sus respectivas trayectorias conformando un binomio perfecto para la historia de la tauromaquia: Victorino Martín Andrés, quien falleció el pasado octubre, y Francisco Ruiz Miguel.

El trofeo correspondiente a la ganadería lo recibió Victorino Martín García, hijo del legendario ganadero que formó la ganadería más importante en el siglo XX. El galardón, según el jurado, fue concedido por la trayectoria de la ganadería -recientemente, en Sevilla fue indultado Cobtradiezmos en 2016 tras una gran faena de Manuel Escribano-, por los buenos resultados cosechados en 2017, una temporada que cerró con el indulto de Jarretero, lidiado por Pepe Moral en Illescas, el gran Platino, con el que cuajó una gran faena Antonio Ferrera en La Maestranza, y por supuesto en memoria del gran Victorino Martín Andrés. Su hijo señaló que su padre fue un ser excepcional como ganadero y como persona por todos los valores que tenía, entre ellos la honestidad, "tan escasos en esta sociedad actual". Le entregó el trofeo el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido.

Por su parte, Ruiz Miguel, premiado por el jurado por su honradez, sacrificio y honestidad y por su carrera, en la que estoqueó un centenar de corridas de Miura, 89 de Victorino Martín, 33 de Pablo Romero, 50 de Murteira, fue protagonista de la Corrida del Siglo en Las Ventas en 1982 y cortó un rabo en la plaza de toros de Sevilla en 1971. Actualmente y, tras una labor de docencia de décadas, es el vicepresidente de la Fundación Pedro Romero, que reúne a las Escuelas Taurinas de Andalucía, y director de la Escuela Taurina del Campo de Gibraltar. Lo fue también de la Escuela Taurina de Algeciras.

Ruiz Miguel, quien hizo las delicias del público recordando, entre otras cosas, la tarde en la que cortó el rabo al toro Gallero, de Miura, en La Maestranza, en la que entró en sustitución de Limeño, llegó a calificar a Victorino como el ganadero más inteligente de los que ha conocido y que conocía perfectamente los productos de su vacada, ya que acertaba a la hora de vaticinar el juego que darían sus toros.

El diestro de la Isla de San Fernando acabó su alocución diciendo: "Que Dios lo tenga en su gloria y espero que allí no haga una ganadería porque si no me va a tocar a mí...", lo que provocó risas entre el auditorio. Ruiz Miguel recibió el trofeo de manos del director de Canal Sur Radio y Televisión, Joaquín Durán. El acto contó con la presencia de destacadas personalidades del mundo del toro y estuvo conducido por el director y presentador de Carrusel Taurino, Juan Ramón Romero, y la jefa de Contenidos Temáticos y Especiales de Canal Sur Radio, Araceli Limón.

