Un dilema entre la peste y el cólera

Blanche es una de las personas cansada de los políticos en Francia, "porque los de arriba hacen lo que les da la gana", cuenta. En los últimos días pasó mucho tiempo al teléfono llamando a sus amigos para pedir el voto contra Marine Le Pen. Ha dado su voto a Macron, pero no por convencimiento. "Me resulta difícil entenderlo, no tengo ni idea de lo que quiere en realidad", cuenta. Pero votar a la candidata ultraderechista sería lo peor, dice. "Creía que Marine Le Pen tendría al menos algo de nivel político".

Se refiere al cara a cara televisado de los dos candidatos, en el que dos terceras partes de los 16 millones de espectadores consideraron que Macron fue más convincente.

Entre ellos se encuentra Marc, un hombre de 55 años que votó en la primera vuelta por el socialista Benoît Hamon, su candidato por convicción, aunque ayer votó por Macron. "Uno intenta unir a la gente, la otra dividir con el odio. No hay mucho que pensar", se justifica.

El izquierdista Jean-Luc Mélenchon entró pisando fuerte. Las encuestas atribuían al ex trotskista un 20% de los votos, con opciones reales de pasar a la segunda vuelta. Pero se quedó en puertas, para decepción de Laurence, una profesora de matemáticas de 48 años que da clases en un instituto del barrio de Saint Denis, a las afueras de París, en una zona desfavorecida. "Me parece un horror la campaña de odio de Marine Le Pen, pero también me da alergia el liberalismo económico de Macron". Por eso ayer no votó.

Como dos jubilados en Lille, en el norte del país. "No estamos a favor del programa de Le Pen, pero tampoco queremos apoyar a Macron", dicen. Los políticos se han hecho arrogantes y monárquicos, aseguran. Y echan mano del lema que tanto se oyó en los últimos días: sólo tenían la elección entre la peste y el cólera.